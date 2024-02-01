Нова філософія: у 2024 році Україні потрібно зосередитися на 3 речах, — Залужний

За словами Головнокомандувача ЗСУ, необхідно вміти користуватися можливостями, які надаються новими умовами протистояння. Це допоможе зупинити агресію РФ та убезпечить від неї в майбутньому.

Війна в Україні триває і українські військові продовжують вести боротьбу з російськими окупантами, використовуючи при цьому різні методи. У статті для CNN Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, на чому в найближчий рік необхідно зосередитися військовим.

За його словами, велику роль відіграє час і саме цей фактор найчастіше є вирішальним на війні. У році, що настав, Україні необхідно зосередити свої зусилля на трьох речах, які й можуть привести країну до перемоги:

створення систем забезпечення Сил оборони високотехнологічними засобами;

запровадження нової філософії підготовки та ведення воєнних дій з урахуванням обмежень;

у короткі терміни вчитися користуватися новими можливостями ведення бойових дій.

У підсумку, продовжує Головнокомандувач ЗСУ, в сучасних умовах українські захисники володіють можливостями, які дозволяють не просто знищувати противника, а й забезпечують повноцінне існування своєї країни.

"Тому вкрай необхідно скористатися можливостями, наданими новими умовами війни, для максимального накопичення новітнього бойового потенціалу, що дасть змогу меншими ресурсами наносити противнику максимальної шкоди, зупинити агресію та убезпечити від неї Україну в майбутньому", — підсумував Валерій Залужний.

Нагадаємо, у цій же статті Валерій Залужний розповів, яка стратегія допоможе Україні перемогти. За його словами, у кожної війни є своя унікальна стратегія, однак проблема полягає в тому, що її необхідно правильно вибудувати. Відповідно, українській стороні зараз вкрай важливо стежити за технічним прогресом, який сильно може змінити подальший хід війни.

Також Головнокомандувач ЗСУ заявляв, що безпілотники можуть допомогти Україні вийти з позиційної війни. На його думку, якщо правильно застосовувати дрони на полі бою, то це значно зменшить втрати. Відповідно, необхідно користуватися можливостями прогресу, які економлять ресурси.