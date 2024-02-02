"Виграє тільки Росія": звільнення Залужного викличе негативну реакцію українців, — WP

За словами журналістів, Москва може скористатися негативними наслідками, які викличе рішення усунути Залужного від обов'язків командувача ЗСУ.

Рішення звільнити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, про яке почали писати ЗМІ, може викликати негативну реакцію серед українців. Це стосується як цивільних, так і військових. Про це повідомило видання Washington Post.

За словами журналістів, Москва може скористатися негативними наслідками, які викличе рішення відсторонити Залужного від обов'язків командувача. Це також може завдати удару по моральному духу солдатів на передовій. Особливо тому, що публічного пояснення такого рішення — не було.

Як розповів журналістам неназваний високопоставлений військовий, Залужного поважають як солдати, так і цивільні.

"У цій ситуації виграє тільки Росія", — сказав він.

За словами анонімного високопоставленого чиновника, Залужний поговорив із президентом України Володимиром Зеленським. У розмові генерал розповів про проблеми, які в будь-якому разі успадкує його наступник.

Так, як повідомляється, будь-який новий командувач, як і раніше, битиметься з більшим противником в особі армії РФ. Новому командувачу, як і раніше, знадобиться значний приплив додаткових солдатів, щоб компенсувати втрати і відповідати плану Росії з відправки в бій ще 400 000 військовослужбовців. Українським силам все одно знадобиться більше зброї, боєприпасів, транспортних засобів та іншої техніки.

Джерело розповіло, що Залужний не злився на своє звільнення. Однак шанс, що президент України може змінити курс, все ще залишається.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський хотів усунути Залужного, але Буданов і Сирський виступили проти. У виданні стверджують, що головнокомандувач ЗСУ ще кілька тижнів тому нібито хотів вивести війська з Авдіївки, але президент України відмовив йому в цьому.