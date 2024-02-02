Російські пропагандисти розчаровані через помилки ЗС РФ під час наступу на Донбасі, — ISW

За словами аналітиків, кілька військкорів розкритикували російське військове командування за те, що воно не врахувало "фактор безпілотників" під час планування тактичних атак.

Російські військкори незадоволені низкою тактичних помилок, яких припустилися командири ЗС РФ під час наступальних операцій у Донецькій області. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 1 лютого йдеться, що кілька військкорів розкритикували російське військове командування за те, що воно не врахувало "фактор безпілотників" під час планування тактичних атак.

Як розповів один із пов'язаних із Кремлем військкор, українські мінні поля перекривають російські маршрути, а ЗС РФ мають припинити атаки механізованими колонами через постійні великі втрати. За його словами, командири нездатні відзвітувати про операції українських дронів і оснастити російську бронетехніку системами радіоелектронної боротьби.

Інший російський військкор задався питанням, як командири ЗС РФ можуть не враховувати "фактор безпілотників" під час планування атак, а також дозволяти собі втрачати так багато техніки й живої сили. Він звинуватив командирів російської армії в "повній дурості та некомпетентності".

"Російські війська в Україні довели свою здатність успішно засвоювати уроки й адаптуватися під час проведення оборонних операцій і продемонстрували обмежену наступальну адаптацію на певних ділянках фронту", — сказано у звіті.

Нагадаємо, що ексспікер Генштабу полковник Владислав Селезньов розповів, чи можливий прорив ЗС РФ під Куп'янськом. Так, ситуацію на Куп'янському напрямку, особливо під Синьківкою, військовий експерт назвав складною не через те, що так чудово діють окупаційні сили і засоби, а, скоріше, внаслідок низки помилок військових керівників на місцях українських сил, які ведуть там оборонні бої.