Путін приступає до реалізації довгострокових планів на окупованих територіях, — ISW

Росія планує, щоб окуповані території України були на одному рівні з Росією в невизначених "ключових областях" до 2030 року. Окремо Путін закликав російські банки подолати страх перед західними санкціями й активізувати свою діяльність у захоплених регіонах.

Російський президент Володимир Путін оголосив про прагнення Росії інтегрувати окуповані українські території до складу Російської Федерації протягом найближчих шести років. Про це повідомляється у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

У заяві Путіна зазначено, що Росія має намір досягти рівноправності окупованих територій України з російськими в невизначених "ключових областях" до 2030 року.

За даними ISW, така заява свідчить про те, що Росія починає втілення своїх довгострокових планів і не розглядає можливість здійснення територіальних поступок.

Путін також спонукав російські банки подолати страх перед західними санкціями та активізувати свою діяльність на окупованих територіях. Він зазначив, що суб'єкти Російської Федерації успішно встановили патронатні зв'язки з окупованими регіонами України.

Нагадаємо, кількома днями раніше Володимир Путін заявляв, що "демілітаризована зона" в Україні має бути на такій відстані, яка б забезпечила безпеку мирних міст Росії від обстрілів. За словами російського президента, головним мотивом російських військових, включно з групами ветеранів і регулярними підрозділами, є захист Росії від потенційних загроз і ударів ЗСУ далекобійною зброєю.

Пізніше в ISW повідомили, що Путін посилив свої максималістські територіальні претензії щодо України. За словами аналітиків, заявлена Путіним мета нереалізована, поки існує незалежна Україна. Москва планує продовжувати анексувати українські території, які зможуть захопити ЗС РФ.