Хоче захопити нові регіони: Путін посилив територіальні претензії до України, — ISW

За словами аналітиків, глава Кремля заявив, що просування нинішньої лінії фронту глибше в Україну є найважливішою метою для російських військ.

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Президент Росії Володимир Путін посилив свої максималістські територіальні претензії щодо України. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 31 січня йдеться, що глава Кремля заявив, що просування нинішньої лінії фронту глибше в Україну є найважливішою метою для російських військ на всьому театрі військових дій. За словами Путіна, в Україні має бути створено "демілітаризовану" зону, щоб територія РФ, зокрема окуповані регіони, були поза межами досяжності артилерійських систем і озброєнь дальньої дії.

За словами аналітиків, заявлена Путіним мета нереалізована, поки існує незалежна Україна. Москва планує продовжувати анексувати українські території, які зможуть захопити ЗС РФ.

Крім того, Путін також включив у свою "демілітаризовану" зону Харків. Така риторика, як припустили аналітики, потрібна президенту РФ, щоб отримати вигоду з чуток про малоймовірний наступ окупантів на Харківську області з боку Бєлгорода.

У ISW зазначили, що Путін має намір посилити дискусії з цього приводу, щоб відвернути увагу України від наступу ЗС РФ у Луганській області. Однак аналітики вважають, що російські сили в Білгородській області можуть проводити тільки дії тактичного рівня.

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін, який планує переобиратися на п'ятий президентський термін у березні 2024 року, відмовився брати участь у передвиборчих дебатах.