Сенат США може схвалити 61 млрд доларів допомоги Україні наступного тижня, — Politico

Американський політик Чак Шумер заявив, що текст угоди буде оприлюднено у п'ятницю, 2 лютого, або ж у неділю, 4 лютого. Він планує призначити голосування за закон не пізніше 7 лютого.

Лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що вже наступного тижня відбудеться голосування за законопроєкт, що передбачає $61 млрд військової допомоги Україні. Про це повідомляє Politico.

За словами Шумера, текст угоди буде оприлюднено в п'ятницю, 2 лютого, або ж у неділю, 4 лютого. Він планує призначити голосування за закон наступного тижня, яке відбудеться не пізніше середи, 7 лютого.

"Це дасть членам достатньо часу, щоб прочитати законопроєкт перед голосуванням", — наголосив він.

Що кажуть республіканці

У виданні зазначили, що відповідний пакет враховує допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, а також фінансування безпеки кордонів і додаткові кошти для реалізації нової політики, передбаченої законопроєктом.

Переговори щодо цих змін у прикордонній політиці призвели до затримки тексту законопроєкту на місяці, а нещодавно ключові учасники перемовин щодо угоди заявили, що очікують на оцінку Комітету з асигнувань Сенату щодо того, у скільки обійдуться ці зміни в політиці.

Провідний перемовник від Республіканської партії сенатор Джеймс Ланкфорд заявив, що "є люди, які просили три дні, і є люди, які просили три тижні".

До того ж, у публікації зазначається, що наразі невідомо, чи дозволить керівництво Сенату вносити зміни до пакета, що може значно затримати остаточне голосування.

Крім того, досі невизначено, чи спікер Палати представників Майк Джонсон внесе доповнення на розгляд у Палату представників, якщо воно буде прийняте Сенатом.

Нагадаємо, у кінці жовтня минулого року видання The Washington Post повідомило, що президент США Джо Байден звернуся до Конгресу щодо виділення бюджетних коштів на іноземну допомогу. Загалом просить про 106 млрд дол., з цієї суми 61,4 млрд дол. матиме Україна. Також певну суму отримає Ізраїль та імміграційні програми.

1 лютого голова Європейської Ради Шарль Мішель розповів, що рішення про виділення 50 мільярдів Україні підтримали усі 27 членів ЄС. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що виділення нового пакету допомоги "доводить потужну єдність Євросоюзу".