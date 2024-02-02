Мобілізація в Україні: як можна потрапити в базу розшуку ТЦК

Розшукувати, за словами юристів, можуть лише тих громадян, які вчинили кримінальні правопорушення. Процес розшуку починається за рішенням суду, постановою слідчого або прокурора.

У певних ситуаціях українці, які підлягають призову на військову службу, можуть бути занесені до бази розшуку ТЦК. Проте іноді співробітники військкоматів або поліції можуть зловживати цим механізмом, стверджуючи, що певні чоловіки вже занесені до цих списків. Про це повідомили в адвокатському об'єднанні "Пані в законі" в Telegram.

Як зазначають юристи, зараз багато чоловіків говорять про те, що їх нібито внесли в базу розшуку від ТЦК.

"Давайте розбиратися, коли і як заповнюють цю базу. Адже навіть війна не є причиною для маніпуляцій почуттями громадян і необізнаністю в деяких питаннях, щоб примусити їх до явки у військкомат. Це не припустимо з боку держави", — каже адвокатка Христина Очкур.

Згідно з її висловлюванням, розшук застосовується тільки до тих осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

"Зверніть увагу, що порушення правил військового обліку — це стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А це не кримінальне правопорушення. Тобто у вас має бути порушення статті 335 або 337 Кримінального кодексу. Це статті, які говорять про ухилення від мобілізації. І в такому разі проти вас має бути відкрито кримінальну справу", — додає юрист.

У межах кримінального провадження військовозобов'язаний може бути оголошений підозрюваним. Процес розшуку починається за рішенням суду, постановою слідчого або прокурора. Інформацію про те, чи перебуває хтось у розшуку, можна перевірити на офіційному сервісі МВС.

"Там можна подивитися, які існують підстави для розшуку, якщо ви в ньому перебуваєте, і який саме орган вас розшукує", — пояснює Очкур.

Водночас вона наголошує, що якщо дільничний повідомляє військовозобов'язаного про те, що його, ймовірно, внесли в базу розшуку, то дільничний має надати номер кримінального провадження або запропонувати посилання на постанову про розшук цієї людини.

"Хочу вам одразу сказати, що якщо вам запхали повістку в двері, а потім розповідають про те, що ви в розшуку, — то нестрашно. Але якщо ви пройшли ВЛК, наприклад, отримували мобілізаційне розпорядження на відправлення і не з'явилися, тоді вас справді можуть внести в базу, і це реальний розшук, а не той, яким вас лякають", — каже Очкур.

Нагадаємо, командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк розповів, що перед відправленням на фронт новомобілізовані проходять загальновійськову підготовку. Він триває щонайменше 2-3 тижні.

Раніше повідомлялося, що на момент вручення повістки військовозобов'язаному документ має бути вже заповнений. Він має містити штамп і підпис керівника ТЦК і СП.