Українцям хочуть надсилати повістки через електронний кабінет: як це працюватиме

Після затвердження нового законопроєкту громадяни протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації повинні уточнити свої облікові дані через Центри надання адміністративних послуг, онлайн кабінети або ТЦК.

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Український уряд представив Верховній Раді свій останній законопроєкт, пов'язаний із мобілізацією. У цьому документі пропонують надсилати повістки через електронний кабінет призовника. Про це повідомляється у відповідному проєкті закону.

У межах мобілізаційної підготовки громадяни України повинні будуть зареєструвати свій електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста.

Впродовж 60 днів з дати початку проведення мобілізаційних заходів військовозобов'язані повинні актуалізувати свої облікові дані через Центри надання адміністративних послуг, електронний кабінет або ТЦК.

Як додають у відповідному документі, повістку можуть відправити через електронний кабінет, а днем її вручення вважатимуть той, коли в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки отримали повідомлення про її доставку. Якщо ж повістку надіслали пізніше 17:00, вона вважатиметься врученою у наступний робочий день.

Призовник має право попередити про неприбуття до ТЦК та СП протягом трьох днів, однак лише за поважних причин, зокрема подій стихійного характеру, хвороби, дій Росії чи смерті близького родича.

Нагадаємо, текст документу з'явився на сайті Верховної Ради 30 січня, і він містить колосальну кількість нововведень, які стосуються мобілізації.

Зазначимо, що новий законопроєкт про мобілізацію пропонує три види покарань для військовозобов'язаних, які ігноруватимуть виклики до ТЦК.