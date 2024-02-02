Украинцам хотят присылать повестки через электронный кабинет: как это будет работать

После утверждения нового законопроекта граждане в течение 60 дней с даты начала проведения мобилизации должны уточнить свои учетные данные через Центры предоставления административных услуг, онлайн кабинеты или ТЦК.

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Украинское правительство представило Верховной Раде свой последний законопроект, связанный с мобилизацией. В этом документе предлагают присылать повестки через электронный кабинет призывника. Об этом сообщается в соответствующем проекте закона.

В рамках мобилизационной подготовки граждане Украины должны будут зарегистрировать свой электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

В течение 60 дней с даты начала проведения мобилизационных мероприятий военнообязанные должны актуализировать свои учетные данные через Центры предоставления административных услуг, электронный кабинет или ТЦК.

Как добавляют в соответствующем документе, повестку могут отправить через электронный кабинет, а днем ее вручения будут считать тот, когда в территориальном центре комплектования и социальной поддержки получили сообщение о ее доставке. Если же повестку прислали позже 17:00, она будет считаться врученной в следующий рабочий день.

Призывник имеет право предупредить о неприбытии в ТЦК и СП в течение трех дней, однако только по уважительным причинам, в частности событий стихийного характера, болезни, действий России или смерти близкого родственника.

Напомним, текст документа появился на сайте Верховной Рады 30 января, и он содержит колоссальное количество нововведений, которые касаются мобилизации.

Отметим, что новый законопроект о мобилизации предлагает три вида наказаний для военнообязанных, которые будут игнорировать вызовы в ТЦК.