"Це небезпека": Ігнат пояснив, чи щоразу оголошують тривогу через зліт МіГ-31 (відео)

За словами спікера Повітряних сил, з моменту зльоту російського винищувача до можливого "прильоту" минає лише кілька хвилин, тому українська сторона має бути готовою відбивати атаки.

В Україні регулярно лунає сигнал повітряної тривоги після того, як на території Росії злітає винищувач МіГ-31К. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, чи щоразу вмикають сирену.

За його словами, цей вид авіації залишається серйозною загрозою для України і тривога від зльоту МіГа є завжди. Партнери регулярно повідомляють про те, що в небі перебуває один, два або більше російських літаків.

"Ми не можемо точно сказати, це переліт, перебазування на інший аеродром чи це тренувальний політ. Точно на 100% знати не можна. Коли є інформація точна, що МіГ здійснює переліт десь там на далеких підступах, то зрозуміло, що тривога не буде оголошуватися. Але в будь-якому разі, коли МіГ у небі — це небезпека", — заявив Юрій Ігнат.

Окремо речник Повітряних сил додав, що серйозна проблема від ворожої авіації полягає в тому, що якщо будуть запущені ракети, то від оголошення повітряної тривоги до ймовірного "прильоту" може минути лише кілька хвилин. У зв'язку з цим робиться висновок, що МіГ-31К продовжує залишатися серйозною загрозою для нашої країни.

"Нагадаю, що якщо з Тамбовської області летить ракета приблизно, скажімо, у Дніпро, як минулого разу була ракетна атака. То від оголошення того, що МіГ злетів, до "прильоту", може бути 4-5 хвилин", — підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 28 грудня Юрій Ігнат пояснював, чому тривоги через зліт МіГ стали коротшими. За інформацією представника Повітряних сил, західні партнери намагаються оперативно повідомляти про зліт стратегічної авіації та вихід у море кораблів РФ.