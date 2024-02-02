Відстрілювався і маневрував: експерт розкрив подробиці атаки на "Ивановец" (відео)

Корабель окупантів був уражений кількома українськими надводними безпілотниками, після чого розламався в центральній частині. Корма корвета одразу пішла на дно, а носова частина ще деякий час залишалася на плаву.

Малий ракетний корабель "Ивановец" Чорноморського флоту РФ був ефектно підбитий українськими морськими дронами. Екіпаж корабля окупантів, вочевидь, чітко усвідомлював ступінь загрози, тож намагався маневрувати та відчайдушно відстрілюватися з наявного озброєння, але всі спроби уникнути ураження були марними. Про характер цього зіткнення розповів військовий оглядач Defence 24 Мацей Шопа в матеріалі від 1 лютого.

"Судячи з усього, корвет ішов у море на високій швидкості, і його екіпаж знав про загрозу. Корабель здійснював маневри, і по безпілотниках було відкрито вогонь із кулеметів", — пише журналіст.

Шопа звернув увагу, що на перших кадрах БПЛА наближається до цілі з правого борту, але "Ивановец" здійснив поворот, і український дрон опинився за його кормою. Однак потім він заходить на ціль із корми, і кадри обриваються. У цей момент, найімовірніше, стався вибух, який або вивів корвет з ладу, або, принаймні, уповільнив його хід.

На других кадрах є ще один удар у корму, який, імовірно, призвів до повної зупинки корабля. На третьому кадрі ще один морський безпілотник атакує корабель уже з лівого борту.

"Судячи з усього, удар було завдано під пусковими установками, але в те місце, яке вже було пошкоджено внаслідок попередньої атаки. Добре видно пробоїну із залишками ребер жорсткості корпусу і проводки", — зазначає Шопа.

Епізоди бойового зіткнення були зняті іншим безпілотником, який, ймовірно, координував атаку. На кадрах сильний вибух після чого корабель накренився, підняв ніс і почав тонути. Це може свідчити про те, пише Шопа, що "Ивановец", імовірно, розламався в центральній частині, — корма пішла на дно, а носова частина ще певний час залишалася на плаву через повітря, яке в неї потрапило.

На думку автора матеріалу, хоча корабель був побудований ще за радянської епохи, він все ж таки становив певну бойову цінність.

"Це черговий успіх проти Чорноморського флоту, який раніше безповоротно втратив щонайменше: один крейсер, підводний човен, три десантні кораблі, кілька малих десантних кораблів, сучасний корвет "Аскольд" проєкту "Каракут", кілька десантних катерів типу "Раптор", кілька малих десантних кораблів", — підсумував Шопа.

Нагадаємо, представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук 1 лютого заявив, що знищення великого ракетного катера РФ "Ивановец" в окупованому Криму стало серйозним ударом по Чорноморському флоту РФ. На думку військового, корабель входив у так зване "бойове ядро" російського флоту в Чорному морі.