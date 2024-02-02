Окупанти відкриють "музей" з українськими "трофеями" в Маріуполі, – міськрада (відео)

Росіяни планують демонструвати "трофеї", які вони викрали на окупованих територіях, а також влаштовувати покази "патріотичних" фільмів про "звільнення" Маріуполя навесні 2022 року.

У Маріуполі планують відкрити "музей визволення міста". Про це у Telegram повідомила міськрада.

Російська партія "Единая Россия" та організація "Молодая гвардия", як йдеться у повідомленні, виступили ініціаторами. Відповідні роботи вже тривають.

"Музей", згідно з візуалізацією, планують пофарбувати у кольори російського триколору та прапора так званої "ДНР". Показувати окупанти мають намір кроваві "трофеї", вкрадені на окупованих територіях, "патріотичні" фільми та робити виставки про "звільнення" Маріуполя навесні 2022 року.

Мер міста Вадим Бойченко розповів, що загарбники намагаються представити викривлену реальність та приховати власні злочини. Вони створюють фільми, намагаються організувати виставки, у яких подають себе як "визволителів", а винуватцями маріупольської трагедії роблять Україну.

"Маємо доносити це до світу, протидіяти російській пропаганді", – мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Посадовець наголосив на тому, що маріупольці знають правду, що саме росіяни напали на українське місто, взяли у блокаду, зруйнували його вщент. Як додав Бойченко, містянам добре відомо, що російські загарбники вбили десятки тисяч маріупольських родин.

Ситуація у Маріуполі

До тимчасово окупованого Маріуполя, як повідомили в Центрі національного спротиву ССО, прибуло приблизно 50 тисяч співробітників із Росії. У тимчасово окупованому місті мешкає принаймні вдвічі менше людей, ніж до повномасштабного вторгнення, тож окупаційна влада хоче залучити працівників із депресивних регіонів Росії та країн Центральної Азії.

Представники підпілля, як стало відомо, 23 січня отруїли окупантів у Маріуполі. Українці передали ворогу "їстівні подарунки", внаслідок чого загинуло троє військових РФ, ще одного арештували, як розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

У мерії 10 січня повідомили, що маріупольці скаржаться на умови проживання в місті. Мародери нишпорять у будинках. Окупаційна влада не ремонтує знищені будинки, а також залишила людей без тепла.

Нагадаємо, 12 січня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що війська РФ нарощують свої сили у Маріупольському районі. Окупанти завезли приблизно 10 тисяч військових-контрактників, яких відправлять на фронт. Їхні місця займуть нові російські військові.