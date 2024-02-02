"Не шкодуючи людей": ЗС РФ хочуть повернути втрачені позиції на Запорізькому напрямку, — ЗСУ

За словами бійця "Легіону Свободи" Костянтина Денисова, росіяни продовжують штурми і використовують для цього авіацію та артилерію. Українські захисники ефективно обороняються і завдають шкоди противнику.

Російські окупанти не припиняють наступальних дій на фронті та намагаються відбити втрачені позиції на Запорізькому напрямку. Про це заявив боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов в ефірі "Еспресо.TV" 2 лютого.

За його словами, противник намагається відбити позиції, які ще минулого року втратив через активні бойові дії. Для цього він здійснює штурми, застосовує авіацію, артилерію, безпілотники тощо.

"За допомогою бронетехніки росіяни йдуть у піхотні штурми. У ворога є мікроскопічні просування, але вони витратили на це багато ресурсів. Противник завалює тілами і снарядами поле бою, але наші хлопці дають відсіч, і за можливості ходять у контратаки. Насамперед це пов'язано зі стримуванням і недопущенням просування російських військ. Зараз окупанти намагаються вирівняти лінію бойового зіткнення", — заявив Костянтин Денисов.

Окремо український військовослужбовець додав, що ЗС РФ найближчим часом можуть видихнутися, тому що вести активні бойові дії в такому інтенсивному темпі вкрай складно. Ба більше, якщо брати до уваги таку вузьку ділянку фронту.

"Українські сили знищують ворожі артилерійські установки та бронетехніку. Зараз у противника вже не таке інтенсивне постачання йде саме на Запорізький напрямок. Росіяни намагаються відбити Роботине та П'ятихатки, хоча цих населених пунктів уже не існує. Вони женуть піхоту на штурм, не шкодуючи людей. Бувало таке, що на трьох людей давали один автомат", — підсумував Костянтин Денисов.

Нагадаємо, 2 лютого також повідомлялося, що в бригаді "Червона калина" пояснили наступ ЗС РФ на Запорізькому напрямку. Пресофіцер підрозділу Микола Коваль звернув увагу на атаки російських військ, які, на його думку, важко обґрунтувати з військової точки зору.