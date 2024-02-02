"Лавку довелося б закрити": Орбан розповів, чому схвалив допомогу ЄС для України

За словами угорського прем'єр-міністра, Будапешт отримав гарантію, що його гроші не будуть відправлені Києву. При цьому виділення коштів має допомогти економіці України, яка не в найкращому стані.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підтримав рішення про виділення 50 мільярдів євро від ЄС для України з певної причини. Про це він розповів в ефірі національного радіо, передає Telex 2 лютого.

За його словами, зараз ключовим питанням на європейському континенті має бути мир, проте в цьому ніхто не досягає успіху. Угорський прем'єр переконаний, що "Брюссель охоплений лихоманкою" і все обертається навколо війни.

Напередодні Євросоюз ухвалив рішення щодо виділення коштів Україні. Будапешт до останнього моменту виступав проти цього рішення, однак тепер це змінилося. Київ отримає 50 мільярдів євро.

"У нас є гарантія, що гроші Угорщини не підуть в Україну", — заявив він під час радіоефіру.

Будапешт, як і раніше, стоїть на своїй позиції, яка полягає в тому, що зброю Україні постачати не будуть, проте Угорщина не може перешкодити це зробити іншим країнам.

Своє рішення щодо зняття вето з виділення фінансової допомоги для України він пояснює тим, що ці гроші повинні будуть піти не на зброю, а на допомогу українській економіці, яка не в найкращому стані через війну. Якби не було рішення, то "лавку довелося б закрити", каже Віктор Орбан.

"Не було б ні зарплат, ні пенсій, не працювали б жодні установи в Україні", — продовжив міністр.

Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що ЄС нарешті погодив допомогу для України на €50 млрд. За даними журналістів, Києву виділять підтримку, водночас кошти для Угорщини не розморозять. Будапешту необхідно виконати власні зобов'язання перед ЄС: проблеми верховенства закону, прав людини та корупції в країні.