ЄС нарешті погодив допомогу для України на €50 млрд: що сталося з Угорщиною

За даними журналістів, Києву виділять підтримку, при цьому кошти для Угорщини не розморозять. Будапешту необхідно виконати власні зобов'язання перед ЄС: проблеми верховенства закону, прав людини та корупції в країні.

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Після тижнів суперечок з угорським прем'єром Віктором Орбаном — найближчим союзником Володимира Путіна в Євросоюзі — керівництву ЄС вдалося подолати опір Угорщини та одноголосно погодити пакет допомоги Україні на 50 млрд євро. Про це пише Sky News.

На останньому черговому саміті ЄС у грудні, за кілька годин після того, як було погоджено початок переговорів з Україною про вступ до євроблоку, Орбан наклав вето на багаторічну фінансову допомогу Києву.

Після цього представники Угорщини назвали низку сценаріїв, за яких могли б відкликати вето.

Один зі сценаріїв передбачав поділ 50 мільярдів євро на чотири окремі пакети по 12,5 млрд євро, які повинні узгоджуватися щорічно. При цьому у країн ЄС була б можливість щорічно використовувати вето, що не узгоджується з метою ЄС — забезпечити довгострокову безпеку України.

Пропонували також варіант з узгодженням фінансування, але без можливості вето. Представник ЄС заявив, що узгоджений 1 лютого пакет допомоги передбачає щорічні обговорення і можливий перегляд через два роки.

Кошти для Угорщини залишаються замороженими

Раніше радник Орбана повідомив журналістам, що Угорщина готова зняти своє вето в обмін на мільярди заморожених коштів у 2022 році.

Але, за словами представника ЄС, кошти залишаться замороженими незалежно від підсумків сьогоднішньої угоди.

Повідомляється, що Будапешту необхідно виконати власні зобов'язання, щоб отримати фінансування.

Європейська комісія заблокувала 30 млрд євро для Будапешта, щоб розв'язати проблеми, пов'язані з верховенством закону, правами людини та боротьбою з корупцією в країні.

З цих коштів 10,2 млрд євро було розблоковано перед грудневим самітом ЄС, на якому Орбан зірвав подальшу підтримку України.

Нагадаємо, що 30 січня Віктор Орбан назвав Україну проблемою ЄС. За його словами, Україна — "величезна країна", з якою потрібно бути "дуже обережними".

Також повідомлялося, що в Індексі корупції-2023 Україна поліпшила позицію на 10 пунктів, Угорщина ж отримала найнижчий бал у ЄС.