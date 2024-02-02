Ракетний удар по аеродрому "Бельбек": Ігнат розповів про наслідки атаки для ЗС РФ

Ракетний удар по "Бельбеку" призвів до ураження літаків, та ймовірно, особового складу, повідомив речник Юрій Ігнат.

31 січня по аеродрому "Бельбек" в тимчасово окупованому Криму прилетіли ракети. В результаті удару крилатими ракетами було уражено щонайменше 3 російських літаки. Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Найкращим підтвердженням ураження аеродрому "Бельбек" були б супутникові знімки, а ще краще — соцмережі РФ з некрологами, стверджує Ігнат.

"Найкраще підтвердження — це супутникові знімки, де можна щось розгледіти. Але ще краще підтвердження — це некрологи в російських пабліках, це те, що вони самі визнають і публікують інформацію про ураження, щонайменше там було три літаки, потім особовий склад певний був знищений", — зазначив Ігнат.

Атака по аеродрому "Бельбек" — що відомо

31 січня по аеродрому "Бельбек" прилетіли крилаті ракети. В російських телеграм-каналах повідомили, що в результаті удару був ліквідований командувач ескадрильї генерал-лейтенант Олександр Татаренко. Також в Defense Express повідомили, що дві ракети уразили командний пункт 38-го винищувального авіаційного полку, а ще одна ракета уразила пункт звʼязку аеродрому.

Наслідки удару по аеродрому Бельбек Фото: Крымский ветер

Пізніше в мережі зʼявились світлини наслідку удару по аеродромі Бельбек. На місці помітна ушкоджена російська техніка.

31 січня, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув, що до вибухів на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму має стосунок Україна.