Орбан розлютився через те, що Кулеба не захотів називати його проросійським політиком

Голова українського МЗС заявив, що вважає Віктора Обрана проугорським політиком. Прем’єр-міністр жорстко відповів, що Угорщина "проігнорує це".

Журналісти запитали міністра закордонних справ України, чи погоджується він з критикою колеги Петера Сіярто та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана як проросійських політиків. Відповідь чиновника різко не сподобалась Орбану, як відомо з матеріалу Telex від 2 лютого.

Кулеба наголосив у своїй відповіді, що вважає угорських політиків не проросійськими, а проугорськими. Однак це не допомогло міністру уникнути критики з боку Орбана. У ЗМІ зазначили, що угорський прем’єр "категорично відкинув" слова українського чиновника.

Орбан заявив, що Угорщина не потребує схвалення з боку сусідів і думка України в цьому питанні не має жодного значення.

"Мене не цікавить їхня думка стосовно цього. Країна не повинна опускатися до того, що хтось інший має судити про те, якими є прем’єр-міністр і міністр закордонних справ Угорщини. Якби вони це зробили — що тут і сталося — ми проігноруємо це. Цього не існує. Ми суверенна країна. Нам не потрібен гриф іншої країни про кошерність, так би мовити. Нам не потрібно, щоб вони судили про те, хто ми є. Відколи нам потрібно, щоб наші сусіди-слов’яни вирішували, хто ми?", — сказав угорський прем’єр-міністр.

Орбан припустив, що заява Кулеби могла бути "дружнім жестом". Однак, з його слів, про країну "з самоповагою" не можна так казати. Політик порадив не дивуватись, що в такій ситуації держава може вдати, що "нічого не чує".

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "серйозною проблемою" для Євросоюзу.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував нестачу боєприпасів в Україні.