Козир у рукаві: за яких умов Су-35 може стати проблемою для F-22 Raprot, — експерти

У F-22 немає таких ключових функцій, як інфрачервоний пошук та стеження, а також відсутні радари бічного огляду, як Су-35. Але американська машина має перевагу в плані скритності.

Низка військових експертів вважають, що побудований у США F-22 Raptor перевершує F-35 Lightning II за різними параметрами, наприклад, за максимальною швидкістю і стелею, а також у плані маневреності. І хоча F-22, як повноцінний винищувач, не має собі рівних, у потенційному протистоянні з Су-35 останній може завдати низки неприємностей. Про те, який "козир у рукаві" може мати російський літак, і що може протиставити цьому грізний Raptor розповіли оглядачі Bulgarian Military.

Якщо порівнювати дві передові американські машини, слід взяти до уваги, що F-22 Raptor проєктувався насамперед як винищувач завоювання переваги в повітрі, здатний уражати літаки противника на великих дальностях і високих швидкостях. F-35 Lightning II, з іншого боку, був розроблений як багатоцільовий стелс-винищувач, здатний виконувати завдання "повітря-повітря", "повітря-земля", а також місії спостереження та розвідку.

Так максимальна швидкість F-22 становить 2,25 Маха (2 410 км/год), а практична стеля 20 000 м, тоді як F-35 має швидкість 1,6 Маха (1 930 км/год), а практична стеля 15 000 м.

Але винищувач п'ятого покоління F-22 позбавлений таких ключових функцій, як інфрачервоний пошук та стеження (IRST), та радари бічного огляду. Можливо, таке рішення було пов'язане з необхідністю обмеження бюджету ВПС США, який у 1989 році становив 9 млн доларів на один літак.

Думка експертів

Фахівець в галузі оборони Алекс Локі зазначив, що Су-35 справді може мати більше переваг у прямому бою з F-22 або під час перехоплення. Підполковник Девід Берк, який має досвід польотів як на F-22, так і на F-35, сказав, що якби він пілотував F-22, то не став би вступати у відкриту перестрілку з противником. Натомість Берк використав би головну перевагу F-22 — його скритність.

Саме параметри радіолокаційного виявлення можуть в різних сценаріях бути критичними для обох винищувачів. Наприклад, площа розсіювання (поверхня, яку здатний "бачити" радар) Су-35 становить від 1 до 3 кв. м, або розмір великого обіднього столу. Ефективна площа розсіювання F-22 — не більше маленької кульки.

Зазначимо, що автори матеріалу не згадали про рівень підготовки льотчиків, який може відіграти вирішальну роль у реальному зіткненні. Тому про перевагу тієї чи іншої машини розглядається теоретично і суто з технічної точки зору.

Раніше повідомлялося, що ПКС РФ отримали на озброєння партію винищувачів Су-35С, виготовлених на Далекому Сході. Російські джерела стверджують, що йдеться про машини покоління 4++, проте, чи пройшли літаки, модернізацію не уточнювалося.