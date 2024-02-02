Готував операцію РФ в "Царской охоте": ЗСУ ліквідували командира російської ПВК "Редут"

36-річний окупант підірвався на міні на Херсонщині під час спроби штурму українських позицій, розповіли в російських медіа. Його мали нагородити, але цього не сталося.

Наприкінці січня російська приватна військова компанія "Редут" втратила в Україні свого командира. Того "вполювала" українська міна на Херсонщині. Про це повідомило російське медіа Mash.

"Один із перших штурмовиків, які брали участь у підготовці операції із захоплення "Царськой охоты", загинув під Херсоном. До отримання медалі і прориву української оборони він так і не дожив — під час штурму укріпрайону Павло підірвався на міні", — йдеться в повідомленні.

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" підтвердив ліквідацію в Україні 36-річного командира російського збройного формування, яке комплектується найманцями і курується російським ГРУ під назвою "Редут" Павла Фролова.

"Успішно демобілізовано командира добровольчого батальйону "Редут" Павла Фролова [з позивним] "Піонер". Смерть ворогам!", — зазначив Анатолій Штефан.

ПВК "Редут": що відомо

ПВК "Редут" — російське збройне формування, яке комплектується найманцями і курується російським ГРУ. Вона займається забезпеченням охорони та бере безпосередню участь у воєнних конфліктах. ПВК "Редут" брала участь у бойових діях на території України, в районах Чорнобильської АЕС та Харкова, а також проводила розвідувальні дії перед початком агресивної війни проти України. Її також пов'язують із спробами замаху на президента України Володимира Зеленського.

Найманців "Редут" обвинувачують у катуваннях та вбивствах мирних жителів України. Так, 10 жовтня 2023 року в СБУ повідомили про затримання ДРГ РФ з 4 осіб, у складі якої були двоє військових 16-ї бригади спецпризначення ЗС РФ та двоє бійців ПВК "Редут". Полонені зізналися про причетність до катування цивільних у Боровій. На місці злочину, на території бази відпочинку "Світло Шахтаря", поліцейські виявили катувальну яму із тілами двох чоловіків зі слідами тортур. За інформацією Національної поліції, у тій же ямі було закатовано ветерана АТО Сергія Авдєєва.

Нагадаємо, що 26 січня ВВС повідомило, що ЗС РФ змогли витіснити Сили оборони з опорних пунктів у районі "Царской охоты" й зав'язати бої на південній околиці міста.

29 січня голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш розповів, що українські захисники відбили у противника ресторанний комплекс "Царская охота".

2 лютого аналітики DeepState повідомили, що ЗСУ не вистачає снарядів, а окупанти намагаються закріпитись в районах Авдіївки.