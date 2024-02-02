Україна не просила Кремль передати тіла "загиблих" у катастрофі Іл-76, — Пєсков

В українській розвідці стверджують, що Україна вже кілька разів зверталася до РФ з вимогою повернути тіла нібито загиблих в Іл-76 військовополонених. В Кремлі цю інформацію заперечують.

Україна не зверталася до адміністрації президента Росії щодо питання передачі тіл загиблих у катастрофі літака Іл-76 у Бєлгородській області. Про це повідомив "РИА Новости" речник президента РФ Дмитро Пєсков.

"До адміністрації президента Росії не надходило звернень від Києва з проханням про передачу тіл полонених, які загинули під час аварії Іл-76", — сказав Пєсков.

Увечері 1 лютого представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Ураїна зверталася до Росії щодо передачі тіл, але російська сторона нібито "поки що на це не йде".

Він також заявив, що Україна наполягає на проведенні неупередженого міжнародного розслідування як за обставинами падіння Іл-76, так і "щодо з'ясування, що ж насправді було всередині літака.

Катастрофа Іл-76 у Бєлгородській області: деталі

Військово-транспортний літак Іл-76 впав над територією Бєлгородської області 24 січня за 100 км. Згідно з даними розвідки, саме в таких літаках ЗС РФ перевозили ракети С-300/С-400 для ударів по Харкову.

Російські ЗМІ озаявили, що на борту літака перебували 65 українських полонених, яких нібито везли на обмін.

OSINT-розслідувачі та військові експерти проаналізували доступну інформацію про авіакатастрофу і з'ясували, що майже третина людей зі списку росЗМІ — це українці, які раніше повернулися з полону. Журналісти проєкту "Схеми" встановили імена членів екіпажу — некрологи про їхню смерть опублікували в соцмережах.

24 січня в ГУР Міноборони підтвердили, що 24 січня справді планували провести обмін полоненими, але в якийсь момент процес зупинився.