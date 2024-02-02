Сили оборони продовжують утримувати половину Богданівки під Бахмутом — офіцер (відео)

За словами командира батальйонно-тактичної групи 4 БрОП НГУ Сергія Сидоріна, лінія бойового зіткнення динамічна. Деякі позиції переходять протягом доби з одних рук до інших.

Заяви противника про взяття Богданівки на Бахмутському напрямі не відповідають дійсності. Лінія бойового зіткнення динамічна, деякі позиції переходять протягом доби з одних рук до інших. Про це повідомив Сергій Сидорін, командир батальйонно-тактичної групи 4 БрОП НГУ в коментарі "Еспресо".

Сили оборони України продовжують утримувати половину населеного пункту Богданівка, уточнив він. За його словами, Бахмутський напрямок залишається важким, противник не полишає спроб вести штурмові дії.

"Минулої доби було п'ять бойових зіткнень із противником. Найгарячіші точки — Богданівка, Іванівське та Кліщіївка. Щодо заяв російської сторони про захоплення Богданівки — вони не відповідають дійсності. Сили оборони продовжують утримувати половину населеного пункту, лінія зіткнення динамічна", — зазначив. він.

За словами військовослужбовця, на Бахмутському напрямку положення наступне:

в Іванівському роблять спроби висадити десант, але аеророзвідка своєчасно зупиняє такі спроби;

у Кліщіївці ЗСУ повели контрштурмові дії в районі зайнятих противником позицій;

по Часовому Яру завдаються удари артилерією, у тилових районах застосовують безпілотники "Орлан" та "Ланцет".

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