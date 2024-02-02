Кримський міст досі не зруйнований: Кулеба послався на технічні причини

За словами голови МЗС, Кримський міст — незаконна інфраструктура, яка по суті виконує функцію військової переправи. На зустрічах із керівництвом ФРН дипломати порушують питання про ракети Taurus, але у німців свої аргументи.

Кримський міст все ще стоїть, і пояснюється це тим, що Україна поки що не має зброї для атаки за такою конструкцією в обхід російської ППО. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Le Figaro.

За словами міністра, щоб зруйнувати Кримський міст, знадобиться зброя, яка зможе її ефективно уразити та уникнути при цьому російської ППО. Одна з цілей України у 2024 році – зберегти Чорне море відкритим та стримати російський флот.

"Що стосується Криму, ми маємо там такі самі права знищувати ворога, як і деінде в Україні. І ми продовжуватимемо це робити. Кримський міст не виняток. Це незаконна інфраструктура, яка використовується у військових цілях і служить для постачання російської армії у Криму", — пояснив він.

У день, коли Кримський міст буде зруйнований, буде величезна радість не лише у Києві, а й у багатьох європейських столицях, пояснив він.

"Ми дістанемо пляшку чудового шампанського", — додав міністр.

Ракети Taurus

Пояснюючи те, що Берлін відмовляється постачати Україні ракети Taurus, Кулеба сказав, що на це німці мають свої аргументи. Українські дипломати продовжують порушувати це питання.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін заявив, що новітня російська зброя перевершує натовські зразки, а деяка радянська не поступається.

Також повідомлялося про те, на що здатні морські безпілотники MAGURA V5, які потопили ракетний катер "Ивановец".