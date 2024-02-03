Літаки розпочали бомбардування: США атакували об'єкти іранських бойовиків у Сирії, — ЗМІ

За словами журналістів, до початку ударів американські сили проводили моніторинг та розвідку над Сирією та Іраком. Потім почався наліт, який тривав понад чверть години.

Американські війська завдали ударів по позиціях іранських бойовиків у Сирії. Так, літаки вразили кілька об'єктів у сільській місцевості Аль-Маядін у провінції Дейр-ез-Зор на сході країни. Про це повідомляє Sky News Arabia.

Як розповів глава Сирійського центру моніторингу щодо дотримання прав людини Рамі Абдель Рахман, удари були націлені на райони між Аль-Букамалем та Аль-Маядіном на сході Сирії.

"Літаки бомблять об'єкти в Аль-Хайдарії та Аль-Шіблі в пустелі Аль-Маядін у сільській місцевості Дейр-ез-Зора", — сказав він.

За його словами, що нальоти тривали понад чверть години.

Джерела в Пентагоні до початку ударів підтвердили виданню, що Вашингтон проводить місії з моніторингу та розвідки над Сирією та Іраком. Це відбувається на тлі очікування американського удару, який, за повідомленнями ЗМІ, стане відповіддю на численні напади, які нещодавно спрямовані проти американських сил у регіоні. Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що відповідь на атаку, спрямовану проти сил Сполучених Штатів, буде багаторівневою та багаторазовою.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США завдадуть серії ударів по Іраку та Сирії. Заплановані удари мають стати відповіддю на атаки на американські об'єкти. У Вашингтоні пояснили, що хочуть зачекати на найкращу погоду, щоб не постраждали цивільні. Цілями стануть іранські бійці та військові об'єкти, розміщені в Іраку та Сирії.