Війна на трьох фронтах: Китай шукає підтримки у США через зближення РФ з КНДР, — Nikkei

За словами журналістів, якщо Москві вдасться підштовхнути Північну Корею розпочати бойові дії на Корейському півострові, війна в Україні відійде зовсім на задній план. А сили США будуть надто розосереджені.

Минулого року міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган втратив свою посаду, а йому на зміну прийшла "зірка" китайської дипломатії Лю Цзяньчао, який керує Відділом міжнародних зв'язків ЦК Компартії. 8-13 січня він був із досить тривалим візитом у США. Про це пише Nikkei Asia.

На початку року Лю раптово прилетів до США, очевидно, це була важлива місія, до якої його відправив його бос генеральний секретар ЦК КПК та голова КНР Сі Цзіньпін, зазначають журналісти.

Попри те, що формально посада Лю не міністерська, у США на нього чекав дуже привітне приймання. Китайського дипломата зустрів держсекретар Ентоні Блінкен та заступник радника з національної безпеки Джон Файнер, ключові постаті від демократів та республіканців, та бізнес-спільноти з Сан-Франциско, Нью-Йорка та Вашингтона. Повідомляється, що Блінкен разом з Лю обговорили широке коло питань, у т.ч. Північну Корею, Тайвань, Україну та Близький Схід.

Що відомо про Лю Цзяньчао?

Лю Цзяньчао

Лю 60 років, він старший Цинь Ганя, що впав у немилість, і водночас вважається порівняно молодим для китайського держчиновника. Перед тим, як перейти на роботу в китайське МЗС, він рік провчився в Оксфорді, надалі обіймав посаду посла в Індонезії та на Філіппінах, взаємодіяв із закордонними журналістами. Вважається талановитим оратором і швидко говорить англійською.

РФ вигідно розхитати Корейський півострів

За даними журналістів, нещодавня поїздка була викликана небажаним для КНР зближенням КНДР та Кремля, згідно з інформацією добре обізнаного джерела. Іншими словами, співпраця Володимира Путіна та Кім Чен Ина стала тією точкою, в якій інтереси Вашингтона та Пекіна сходяться.

Якщо Москві вдасться підштовхнути Північну Корею до військових дій на Корейському півострові або десь у північно-східній Азії, війна в Україні для світової громадськості відійде зовсім на задній план — звідси й можливе ослаблення санкцій.

Діяльність РФ тієї частини карти світу, що належить до сфери впливу КНР, не в інтересах останньої. Пхеньян може доповнити свій ракетний арсенал російськими технологіями. Якщо КНДР має крилаті ракети або навіть ракети, що запускаються з підводних човнів, тоді їх можуть розгорнути не лише у бік США, Південної Кореї чи Японії, а й сусіднього Китаю.

Путін вважається стратегічним союзником Сі Цзіньпіна. Але між ними є роз'єднання, яке мало хто помічає, пише японське видання. Путін заявив, що найближчим часом готується до поїздки до Північної Кореї.

"Китайський лідер намагається використати у своїх інтересах кризу на Корейському півострові, до якої залучається і Росія", — зазначають джерела журналістів. Мета Пекіна — зняти напруженість у відносинах із США.

Військові дії на Корейському півострові також не в інтересах Америки. Якщо у північно-східній Азії розгориться війна, Вашингтону доведеться діяти на трьох фронтах одночасно, на додачу до війни в Україні та війни Ізраїлю з ХАМАС. У цьому буде вразливість США, найкращій у світі армії доведеться широко розподіляти свої ресурси.

Позиції Джо Байдена та Сі Цзіньпіна щодо Тайваню дуже різні, але в тому, що стосується Корейського півострова, є місце співпраці. Лю повідомив американському керівництву, що Китай не має наміру змінювати усталений світопорядок.

Нагадаємо, що Тайвань показав зброю, якою відбивали напад армії КНР на навчаннях.

Також повідомлялося, що Lockheed Martin надасть Тайваню нову зброю для боротьби з китайськими підводними човнами.