"Падайте в ноги": окупаційні чиновники, які повернулися до РФ з України, втрачають голову, — ЗМІ

За словами журналістів, на анексованих територіях росіяни навчаються надто вільному спілкуванню з бюджетними грошима. Кремль відправляє кошти нібито на "відновлення", проте їх просто викрадають.

У Росії чиновники стурбовані поведінкою колег, які повернулися із відряджень на окуповані території України. Про це пише російське видання "Медуза".

За словами журналістів, у регіональних адміністраціях і повпредствах президента РФ встигли відзначити, що окупаційні чиновники, що повернулися з України, "втрачають голову" і починають влаштовувати свої порядки.

Джерела видання кажуть, що на анексованих територіях росіяни навчаються надто вільному спілкуванню з бюджетними грошима. Кремль відправляє кошти нібито на "відновлення", проте гроші просто крадуть.

Джерело наголосило, що Москва ставить перед силовиками, які вирушають на окуповані території України, завдання боротися з українськими агентами, а решта – за залишковим принципом.

У матеріалі йдеться про те, що, пропрацювавши в Україні, російські чиновники "втрачають страх". Після повернення до РФ вони намагаються освоювати бюджетні гроші так само, як робили до цього у "відрядженні". Однак це надто навіть для російської корупційної системи.

Джерела відзначили губернаторів Омської області Віталія Хоценка, а також губернатора Чукотки Владислава Кузнєцова. Вони працювали в так званих "ДНР" та "ЛНР" відповідно. До роботи на окупованих територіях України їх уважали максимально середніми чиновниками. Але після повернення стиль їхньої роботи змінився. Вони віддають перевагу напіввоєнному стилю спілкування.

"Я навіть не начальник, а командир. А ви — ніхто, падайте в ноги", — процитувало джерело Хоценко.

Також видання пише, що росіяни, які повернулися з відряджень в Україну, почуваються "особливими" і зневажливо дивляться на тих, хто "сидів у тилу".

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