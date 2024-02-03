РФ атакувала Україну Shahed і ракетами Х-59: без світла залишилися майже 15 тисяч людей (фото)

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що значну частину безпілотників ворог спрямував по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині, у Кривому Розі знеструмлені дві котельні, які забезпечують 43000 абонентів.

У ніч на 3 лютого російські окупанти атакували територію України 14-ма ударними дронами-камікадзе типу Shahed. Сили оборони знищили 9 ворожих БПЛА у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ в Telegram.

Як зазначили у ПС, противник атакував українські території дронами з напрямків Приморсько-Ахтарськ – РФ та Чауда — Крим та двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з Бєлгородської області Російської Федерації.

"Як і минулої ночі, значну частину "шахедів" ворог спрямував по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині", — йдеться у повідомленні.

Обстріли Дніпропетровської області

Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що вночі 3 лютого країна-агресор атакувала місто ударними БПЛА.

За його словами, на відповідному напрямку сили ПВК "Схід" збили 5 безпілотників, однак ворог влучив по енергетичній інфраструктурі Кривого Рогу.

Як додає Вілкул, станом на 07:00 у Металургійному районі знеструмлено 7500 абонентів. Окрім того, було знеструмлено лінію міського трамвая.

"Наразі рух трамвая та тролейбуса відновлено, швидкісний також працює. Знеструмлено котельню АМКР "Тепломережі" та котельню №2 "Теплоцентралі", — це Металургійний, частина Саксаганського та Довгинцівського району.

Наразі тривають роботи щодо відновлення подачі електроенергії, відповідні служби вводять графіки аварійних відключень.

Також про атаку БПЛА на Криворіжжя повідомив і голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. За його словами, внаслідок російської агресії виникли дві пожежі.

"Без світла в районі майже 15000 людей. А ще — дві котельні Кривого Рогу, які забезпечують 43000 абонентів. У місті частково знеструмлений швидкісний трамвай. Також деякі родини залишилися без водопостачання", — зазначив він.

Крім того, як додає Лисак, цієї ночі противник обстріляв Нікопольщину з артилерії, пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач. Обійшлося без постраждалих.

Фото: Сергій Лисак / Telegram

Вибухи у Миколаївській області

За інформацією Сил оборони півдня України в Telegram, на Миколаївщині вдалося ліквідувати 1 російський БПЛА типу Shahed.

"Ворожих влучань, руйнувань та постраждалих не зафіксовано", — наголосили у ПС.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив інформацію щодо знищення одного дрону на Миколаївщині.

ППО працювала у Одеській області

Як зазначили у Силах оборони півдня України, їхнім підрозділам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати один ворожий безпілотник типу Shahed-131/136 в небі над Одещиною.

На момент публікації новини голова Одеської ОВА Олег Кіпер не повідомляв про наслідки ворожих атак.

Атака ЗС РФ у Житомирській області

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що нічна атака минула без жертв та постраждалих.

"Вночі під час повітряної тривоги силами протиповітряної оборони області було уражено ворожі цілі над територією області. Жертв та постраждалих немає", — йдеться у його повідомленні.

Загалом, у межах Житомирської області збили 2 ворожих безпілотники.

Нагадаємо, начальниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк озвучила пріоритети росіян під час ударів по Україні. За її словами, противник перебуває у "творчому пошуку" нової тактики, яка б дозволила йому атакувати мирні міста. Окупанти виходять із можливостей, які у них сьогодні є.