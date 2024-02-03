Дуда засумнівався в деокупації Криму: посол України відреагував (відео)

В українському посольстві нагадали польському президенту, що звільнення півострова — це "спільне завдання та зобов'язання перед світом".

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не впевнений, чи зможе Україна відновити контроль над тимчасово окупованим Росією Кримом, але вірить, що вона поверне Донецьк і Луганськ. Про це повідомляє Reuters.

У виданні наголосили, що Варшава була однією з "найрішучіших прихильників" Києва після повномасштабного вторгнення, і заявляла, що Україна повинна відновити контроль над усією своєю територією, аби стримати Москву від подальшої агресії.

Відповідну позицію президент Дуда підтвердив під час інтерв'ю на YouTube-каналі Kanal Zero у п'ятницю, 2 лютого. Однак, коли його запитали, чи вірить він, що Україна дійсно зможе повернути Крим, він сказав: "Мені важко відповісти на це запитання".

Що Дуда сказав про Крим

"Я не знаю, чи поверне (Україна) Крим, але я вірю, що вона поверне Донецьк і Луганськ", — каже Дуда.

За його словами, Кримський півострів, який Росія окупувала ще у 2014 році, "є особливим місцем… також і з історичних причин.

"Бо насправді, якщо ми подивимося історично, він знаходився в руках Росії більшу частину часу", — додав президент Польщі.

Вислови Дуди розкритикували у Польщі

Як зазначають у виданні, висловлювання польського президента розкритикували депутати від правлячої проєвропейської коаліції Польщі.

"Я хотів би нагадати пану Дуді, що в нашій країні є міста, які у своїй історії належали до Польщі менший час, ніж до іншої країни", — наголосив депутат від найбільшої групи в уряді "Громадянської коаліції" Роман Гертих.

Крім того, заяву Дуди розкритикував й польський депутат від партії "Право і справедливість" Радослав Фогель.

"Він прямо відповів на запитання про повернення Україні Криму, сказавши, що не знає", — написав він.

Реакція України

Український посол Василь Зварич в X(Twitter) відреагував на слова польського президента та запевнив, що Україна неодмінно деокупує півострів. Він зауважив, що "Крим — це Україна: так є і так буде".

"Міжнародне право — основа. Тимчасова окупація Криму Росією є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму — наше спільне з вільним світом завдання і обов'язок. Ми зробимо це беззаперечно. Ми віримо і діємо разом", — наголосив дипломат.

У МЗС Польщі прокоментували заяву Дуди

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після заяви Дуди про Крим підкреслив, що Польща визнає незалежність України в її міжнародно встановлених кордонах.

"Польща визнає незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, які були неодноразово підтверджені Російською Федерацією: починаючи з Договору від 19 листопада 1990 року, Будапештського меморандуму від 5 грудня 1994 року та Договору про кордон від 28 січня 2003 року", — зазначив Сікорський.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда висловив думку про те, що в разі перемоги Росії у війні з Україною країни-сусіди також можуть зіткнутися з агресивними діями з боку РФ.