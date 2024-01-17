Для морального духу: Дуда висловився про неможливість вступу України до НАТО під час війни

Президент Польщі зазначив, що слід прагнути до повноправного членства України в НАТО, проте під час війни стати членом Альянсу неможливо.

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Вступ України до НАТО до завершення війни не є можливим, але розпочати процедуру можна навіть на цьому етапі протистояння Росії. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі.

За словами польського голови, Україна має отримати запрошення до НАТО, що запустить процес обговорення цього питання у національних парламентах країн-членів Альянсу.

"Цей процес міг би тривати, і це дуже важливо для морального духу захисників України", — зазначив він.

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Під час війни з РФ Дуда вважає неможливим доєднання України до НАТО.

"Але я вважаю, що Україна повинна отримати запрошення до НАТО, яке б розпочало процес обговорення цього питання в окремих національних парламентах країн-членів безпекового блоку. Цей процес міг би просуватися, і це надзвичайно важливо для морального духу захисників України", — сказав він.

Водночас Дуда зазначив, що членство України в НАТО важливе для зміцнення блоку і безпеки Польщі.

Як вже повідомляв Фокус, у Давосі Зеленський провів понад 10 зустрічей і вперше після початку блокади українсько-польського кордону зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Зеленський і Дуда прибули на дискусійну панель "Український Дім". Політики вперше зустрілися після початку блокади українсько-польського кордону. Вони провели зустріч за закритими дверима, а потім Зеленський поїхав.

Раніше польський президент Анджей Дуда говорив, що майбутнє ймовірне членство України в ЄС і НАТО вкрай важливе для Варшави, якщо брати з точки зору національних інтересів. За його словами, президент і уряд Польщі мають діяти спільно в реалізації цих намірів, адже це дуже важливий момент для України, її населення, підняття морального духу захисників, а також для процесу відновлення країни після війни.

А 19 грудня 2023-го Анджей Дуда скликав Радбез щодо війни в Україні. Варшава збиралася обговорити питання безпекової ситуації, пов'язані із ситуацією на фронті в Україні, аспект міжнародної безпеки та можливості підтримки ЗСУ.