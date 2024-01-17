Для морального духа: Дуда высказался о невозможности вступления Украины в НАТО во время войны

Президент Польши отметил, что следует стремиться к полноправному членству Украины в НАТО, однако во время войны стать членом Альянса невозможно.

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Вступление Украины в НАТО до завершения войны не является возможным, но начать процедуру можно даже на этом этапе противостояния России. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе.

По словам польского главы, Украина должна получить приглашение в НАТО, что запустит процесс обсуждения этого вопроса в национальных парламентах стран-членов Альянса.

"Этот процесс мог бы продолжаться, и это очень важно для морального духа защитников Украины", — отметил он.

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Во время войны с РФ Дуда считает невозможным присоединение Украины к НАТО.

"Но я считаю, что Украина должна получить приглашение в НАТО, которое бы начало процесс обсуждения этого вопроса в отдельных национальных парламентах стран-членов блока безопасности. Этот процесс мог бы продвигаться, и это чрезвычайно важно для морального духа защитников Украины", — сказал он.

В то же время Дуда отметил, что членство Украины в НАТО важно для укрепления блока и безопасности Польши.

Как уже сообщал Фокус, в Давосе Зеленский провел более 10 встреч и впервые после начала блокады украинско-польской границы встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Зеленский и Дуда прибыли на дискуссионную панель "Украинский Дом". Политики впервые встретились после начала блокады украинско-польской границы. Они провели встречу за закрытыми дверями, а затем Зеленский уехал.

Ранее польский президент Анджей Дуда говорил, что будущее вероятное членство Украины в ЕС и НАТО крайне важно для Варшавы, если брать с точки зрения национальных интересов. По его словам, президент и правительство Польши должны действовать сообща в реализации этих намерений, ведь это очень важный момент для Украины, ее населения, поднятия морального духа защитников, а также для процесса восстановления страны после войны.

А 19 декабря 2023-го Анджей Дуда созвал Совбез по войне в Украине. Варшава собиралась обсудить вопросы безопасности ситуации, связанные с ситуацией на фронте в Украине, аспект международной безопасности и возможности поддержки ВСУ.