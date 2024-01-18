"Нападатимуть знову і знову": РФ не зупиниться, якщо виграє війну в Україні, — Дуда

За словами польського лідера, країни Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії можуть стати наступною жертвою Росії. Дуда впевнений, що всьому світу потрібно готуватися до "довгого маршу".

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Президент Польщі Анджей Дуда висловив думку про те, що в разі перемоги Росії у війні з Україною, країни-сусіди також можуть зіткнутися з агресивними діями з боку РФ. Про це він заявив під час Українського сніданку в Давосі, передає видання Polski radio.

За його словами, війна в Україні має символічну і психологічну вагу. У разі перемоги Путіна в Україні, це може послужити недвозначним сигналом для всього світу, сприяючи активізації діяльності його прихильників у протистоянні із західним світом.

Дуда також зауважив, що Кремль розраховує на втому Європи від війни, тому всьому світу потрібно не припиняти роботу.

"Росія нагнітає конфлікт. Москва вважає, що час на їхньому боці. Вони готові вести війну на виснаження, довгу війну. Вони сподіваються, що втомлений Захід почне обмежувати свою допомогу для України і чинитиме тиск на Київ, щоб почати мирні переговори", — сказав він.

Також польський лідер зазначив, що всьому світу потрібно "готуватися до довгого маршу".

"Ми боротимемося за безпеку наших громадян, підтримуватимемо Україну в їхній боротьбі і допомагатимемо Україні у відновленні, за рахунок тих активів, які були конфісковані в агресора", — сказав президент Польщі.

За словами Дуди, щодо питання можливих мирних переговорів між Україною і Росією, основний принцип тут очевидний: майбутнє України має визначатися її власним народом. Жодні зовнішні сили не повинні втручатися в цей процес або ухвалювати рішення від імені України.

"Вони напали на суверенну країну як агресор. Війна закінчиться, коли ми витіснимо росіян з усіх окупованих територій України. Усі інші рішення означатимуть перемогу для Росії", — заявив лідер Польщі, попередивши, що Росія не зупиниться на Україні.

Також він зауважив, що наступними жертвами країни-окупанта можуть стати країни у Східній Європі, Кавказ, Центральна Азія.

"Я впевнений, що якщо Росія виграє цю війну, вона нападе на наступну країну. Це типова поведінка для російського імперіалізму. Вони будуть нападати знову і знову. Україна повинна виграти цю війну, і ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб допомогти нашим українським товаришам", — підкреслив він.

Нагадаємо, що напередодні в Давосі під час Всесвітнього економічного форуму президент Володимир Зеленський зустрічався з виконавчим директором банківського холдингу JPMorgan Chase & Co, спецпредставником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер та керівниками приватних компаній, фондів та інвестгруп. Йшлося про залучення інвесторів у відновлення України.