"Будут нападать снова и снова": РФ не остановится, если выиграет войну в Украине, — Дуда

По словам польского лидера, страны Восточной Европе, Кавказа и Центральной Азии могут стать следующей жертвой России. Дуда уверен, что всему миру нужно готовиться к "долгому маршу".

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Президент Польши Анджей Дуда высказал мнение о том, что в случае победы России в войне с Украиной, страны-соседи также могут столкнуться с агрессивными действиями со стороны РФ. Об этом он заявил во время Украинского завтрака в Давосе, передает издание Рolskie radio.

По его словам, война в Украине обладает символическим и психологическим весом. В случае победы Путина в Украине, это может послужить недвусмысленным сигналом для всего мира, способствуя активизации деятельности его сторонников в противостоянии с западным миром.

Дуда также подметил, что Кремль рассчитывает на усталось Европы от войны, поэтому всему миру нужно не прекращать работу.

"Россия нагнетает конфликт. Москва считает, что время на их стороне. Они готовы вести войну на истощение, долгую войну. Они надеются, что уставший Запад начнет ограничивать свою помощь для Украины и будет оказывать давление на Киев, чтобы начать мирные переговоры", — сказал он.

Также польский лидер отмети, что всему миру нужно "готовиться к долгому маршу".

"Мы будем бороться за безопасность наших граждан, поддерживать Украину в их борьбе и помогать Украине в восстановлении, за счет тех активов, которые были конфискованы у агрессора", — сказал президент Польши.

По словам Дуды, по вопросу возможных мирных переговоров между Украиной и Россией, основной принцип здесь очевиден: будущее Украины должно определяться ее собственным народом. Никакие внешние силы не должны вмешиваться в этот процесс или принимать решения от имени Украины.

"Они напали на суверенную страну как агрессор. Война закончится, когда мы вытесним россиян из всех оккупированных территорий Украины. Все остальные решения будут означать победу для России", – заявил лидер Польши, предупредив, что Россия не остановится на Украине.

Таже он подметил, что следующими жертвами страны-оккупанта могут стать страны в Восточной Европе, Кавказ, Центральная Азия.

"Я уверен, что если Россия выиграет эту войну, она нападет на следующую страну. Это типичное поведение для российского империализма. Они будут нападать снова и снова. Украина должна выиграть эту войну, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь нашим украинским товарищам", — подчеркнул он.

Напомним, что накануне в Давосе во время Всемирного экономического форума президент Владимир Зеленский встречался с исполнительным директором банковского холдинга JPMorgan Chase & Co, спецпредставителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер и руководителями частных компаний, фондов и инвестгрупп. Речь шла о привлечении инвесторов в восстановление Украины.