"Своєю смертю не помре": Путіна можуть ліквідувати еліти Кремля, — історик (відео)

За словами Олександра Алфьорова, президент РФ уже перейшов межу і Кремль потребує нового лідера. Історія показує, що попередніх російських правителів найчастіше прибирали силою.

Президент Російської Федерації Володимир Путін може не померти своєю смертю, адже еліти Кремля готують для нього інше майбутнє. Таку думку озвучив український історик і військовослужбовець Олександр Алфьоров в інтерв'ю для "РБК-Україна".

За його словами, висновки було зроблено на основі аналізу минулого російських правителів. З великою ймовірністю, каже історик, голову Кремля хтось ліквідує.

"Уся російська система побудована на тому, що є лідер-господар і він починає так почуватися, що завадить елітам. Давайте проаналізуємо, хто з російських правителів помер власною смертю?" — заявив Олександр Алфьоров.

Окремо було зазначено, що практично всі російські правителі в минулому були ліквідовані:

Микола II розстріляли;

Володимир Ленін помер через поширення нейросифілісу та замах, адже в нього всадили обойму;

Йосип Сталін спочатку зліг з інсультом, а потім за наказом першого заступника голови уряду і міністра внутрішніх справ Лаврентія Берія його перекладали з ліжка на кров долілиць голів — це й призвело до смерті;

Микита Хрущов — відсторонений; Леонід Брежнєв помер своєю смертю;

Костянтин Черненко і Юрій Андропов були отруєні рибою;

Михайло Горбачов і Борис Єльцин — відсторонені.

Олександр Алфьоров зробив висновки, що ліквідація Володимира Путіна, у зв'язку з перерахованими вище факторами, може відбутися найближчим часом.

"Путін перейшов межу. Російські еліти потребують іншого лідера. Тому що їх позбавили по суті бізнесу, вони під санкціями. Вони можуть зараз заробляти тільки на внутрішньому ринку — на нафті, газі. Російські бізнесмени розуміють, що їхній заробіток пов'язаний із крихтами зі столу господаря. Чи буде Путіна вбито або відсторонено, так як Хрущова або Єльцина — ми не знаємо. Але, найімовірніше, Путін своєю смертю не помре", — каже історик.

Щодо того, чи доречно порівнювати президента Росії з Адольфом Гітлером, військовий заявив, що вони обидва жахливі, але різні. Німецький диктатор здобув свого часу гарну освіту, виріс на німецькій філософії ХІХ століття, слухав німецьку музику, а от Володимир Путін є комуністом, який свідомо пішов навчатися в КДБ. Відповідно, вважає історик, він від самого початку закладав те, що буде катувати, стежити і вбивати.

"Не треба порівнювати Путіна з Гітлером. Обидва жахливі, але Гітлер був вихований на високих літературних колах, естетичних, філософських, музичних, і сам був художником, а цей малює носом, як Піноккіо кров'ю", — підсумував Олександр Алфьоров.

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Нагадаємо, 18 січня повідомлялося, що у Британії провели паралелі між Гітлером і Путіним. За словами міністра закордонних справ Сполученого Королівства Девіда Кемерона, єдине, що слід зробити, це продемонструвати протягом 2024 року, що президент РФ не перемагає у війні проти України.