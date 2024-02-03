Ракетний удар по аеродрому "Бельбек": уражено командний пункт РФ (супутникові знімки)

Аналітики зазначають, що інформація про втрати противника в особистому складі буде відома з плином часу та з першими некрологами в соціальних мережах окупантів.

В результаті ракетного удару по аеродрому "Бельбек" в тимчасово окупованому Криму у середу, 31 січня, уражено командний пункт російських окупантів. Про це повідомили аналітики DeepState.

Окрім того, вони опублікували супутникові знімки, які підтверджують наслідки ураження аеродрому в окупованому Криму.

"За заявами ворога, їх ППО відпрацювала успішно, але є нюанс", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією аналітиків, уражено командний пункт ворога. Інформація про втрати противника в особистому складі буде відома з плином часу та з першими некрологами в соціальних мережах окупантів, наголосили у дописі.

Наслідки "прильоту" по аеродрому "Бельбек". Фото: DeepState Наслідки "прильоту" по аеродрому "Бельбек". Фото: DeepState Фото: Deep State

Атака по аеродрому "Бельбек": що відомо

31 січня по аеродрому "Бельбек" прилетіли крилаті ракети. В російських телеграм-каналах повідомили, що в результаті удару був ліквідований командувач ескадрильї генерал-лейтенант Олександр Татаренко.

Також в Defense Express повідомили, що дві ракети уразили командний пункт 38-го винищувального авіаційного полку, а ще одна ракета уразила пункт звʼязку аеродрому.

Пізніше в мережі зʼявились світлини наслідків удару по аеродромі Бельбек. На місці помітна ушкоджена російська техніка.

Що кажуть в РФ

Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що росіяни відбили масовану атаку на Севастополь 31 січня. За попередньою інформацією, нібито було збито нібито шість ракет. Проте уламки впали в приватному секторі на вулиці Федорівській, а у садовому товаристві "Усть-Бельбек" від уламків постраждало 12 будівель — вибиті шибки, пошкоджені паркани. Ніхто з людей не постраждав.

У Міноборони Росії заявили, що близько 17:00 мск українські військові нібито атакували Крим за допомогою 20 ракет.

Що кажуть в Україні

31 січня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув, що до вибухів на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму має стосунок Україна.

Окрім того, речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що в результаті удару крилатими ракетами по аеродрому було уражено щонайменше 3 російських літаки.

Нагадаємо, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, що українські Сили оборони у 2024 році здатні наблизитись до окупованого росіянами Криму або й повністю його звільнити. Про це, за його словами, свідчать масовані ракетні удари по військових базах ЗС РФ, зокрема — по аеродрому "Бельбек", на якому стоїть авіація для протидії ЗСУ на півдні.