"Презент Путіну": армія РФ атакуватиме по всій лінії фронту в Україні, — експерт (відео)

Ексречник Генштабу ЗСУ вважає, що російські військові атакуватимуть усю 1350-кілометрову лінію бойового зіткнення впродовж двох наступних місяців. І особливо на південному напрямку.

Полковник Збройних Сил України Владислав Селезньов, ексречник Генштабу ЗСУ, розповів, що за його думкою, відбуватиметься на фронті найближчим часом. Селезньов вважає, що в ЗС РФ хочуть зробити Володимиру Путіну подарунок до виборів, а тому активно атакуватимуть вздовж усієї 1350-кілометрової лінії бойового зіткнення наступні два місяці. І це коли українські військові відчувають брак артилерійських снарядів. На яких ділянках фронту атакуватимуть ВС РФ, Селезньов розповів у інтерв'ю на програмі "Студія Захід",

Ексречник зазначив, що на 2024 рік РФ спрямувала на забезпечення власної армії та на діяльність російського оборонно-промислового комплексу понад 120 мільярдів доларів. Але чи отримає тотожне фінансування українська армія поки невідомо.

"Ми маємо добрі зв'язки за результатами наради представників країн Європейського Союзу, ми отримали ті самі омріяні 50 мільярдів євро на найближчі чотири роки, але ж далеко не всі ці гроші будуть спрямовані саме на забезпечення військових потреб українських Сил оборони. Отже, ми чекаємо добрих звісток з-за океану, однак як швидко там це рішення буде ухвалено, поки невідомо", — зазначив Селезньов.

Інтерв'ю Владислава Селезньова

Він підкреслив, що нині українська армія стикається з серйозним браком всього того, що потрібно на полі бою.

"Я думаю, що недарма генерал Залужний у своїй публікації для CNN деталізує, що саме потрібно українській армії в контексті того, що певні ресурсні можливості в наших західних партнерів вихолощені. Вони точно не зможуть забезпечити всі потреби українських Сил оборони на рівні 2023 чи 2022 років", — резюмував Владислав Селезньов.

За його думкою, наступні два місяці на фронті будуть важкими, адже ворог атакуватиме вздовж усієї 1350-кілометрової лінії бойового зіткнення, шукаючи у такий спосіб шпарину в українській системі оборонних і захисних споруд. Селезньов вважає, що ЗС РФ активізуються через президентські вибори у РФ, які відбудуться з 15 по 17 березня 2024 року.

"Путінська армія буде марити тим, щоб подарувати якийсь презент Путіну до його чергового переобрання на посаду президента Російської Федерації. Звісно, що такі виклики та ризики є з урахуванням досить серйозного пожвавлення бойових дій, зокрема на Куп'янсько-Лиманському напрямку", — зазначив ексречник.

Він вважає, що російські військові будуть атакувати в районі Авдіївки та південніше від неї. Також ворог буде намагатись прорвати оборону на південній ділянці російсько-українського фронту, зокрема в районі Роботиного. А також атакуватиме плацдарм українських сил оборони, який вони тримають на лівому березі Дніпра Херсонської області вже третій місяць поспіль.

"Дуже багато у противника планів. Але ключове питання полягає в тому, чи вистачить у ворожої армії ресурсів?" — зауважив полковник ЗСУ.

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони Іван Гаврилюк зазначав, що Україна не може зрівнятися з Росією за ресурсами і робочою силою, і нині прагне досягти технологічної переваги.

Гаврилюк зазначив, що країна нарощує виробництво дронів-камікадзе, "щоб компенсувати брак артилерійських снарядів".