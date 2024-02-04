Пошкоджено об'єкти зв'язку: Бєлгородську та Курську області атакували БПЛА, — губернатори
Грайворонський район Бєлгородської області, як стверджує місцева влада, атакували не тільки БПЛА, а й міномети. Пошкодження інфраструктури зв'язку зафіксовано в Курській області.
4 лютого дрони атакували населений пункт Старий Хутір у Бєлгородській області РФ. Постраждалих немає, оперативні служби працюють на місці. Про це губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив у своєму Telegram-каналі.
За твердженнями бєлгородського губернатора, це нібито були безпілотники Сил оборони України.
"Село Старий Хутір Валуйського міського округу зазнало атаки ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе. Унаслідок вибуху постраждалих немає, в одному приватному домоволодінні пошкоджено гараж і паркан", — ідеться в публікації.
Гладков покладає відповідальність на Україну і за удари по кількох населених пунктах області 3 лютого: у селі Журавлівка та на околиці села Довге у Валуйському міському окрузі.
Напередодні, за словами російського чиновника, атаці також піддалося село Дронівка в Грайворонському міському окрузі, але не безпілотниками, а 6 мінометними снарядами.
У Курській області пошкоджено об'єкти зв'язку
Зі свого боку, губернатор Курської області Роман Сторовойт повідомив, що в селищі Теткіно Глушківського району під час атаки БПЛА пошкоджено інфраструктуру зв'язку.
"Щойно це буде безпечно, аварійні бригади розпочнуть їхнє відновлення", — ідеться в публікації.
Нагадаємо, що після блекауту в Кривому Розі "Укренерго" назвало удари 3 лютого по енергетиці міста наймасовішими з початку опалювального сезону.
Також повідомлялося, що 3 лютого російські війська пошкодили заповнене зерносховище в Полтавській області. Голова обласної військової адміністрації Пилип Пронін пояснив, що частину врожаю, який зберігався, втрачено безповоротно. За первинними даними, постраждалих не було.