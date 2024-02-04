"Ще не вечір": Гіркіна-Стрєлкова можуть добровольцем відправити в Україну

Адвокат колишнього "міністра оборони" так званої "ДНР" Ігоря Гіркіна Олександр Молохов вважає, що не варто виключати варіант з умовно-достроковим звільненням.

Російський терорист та колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) може відправитися з колонії добровольцем на фронт. Про це повідомив його адвокат Олександр Молохов, передає російське видання BRIEF.

Адвокат вважає, що не варто виключати варіант з умовно-достроковим звільненням Стрєлкова.

"Ігор Іванович, як почалася СВО, неодноразово казав, що хоче піти на фронт. Інша річ, що для нього створювали такі умови — провокаційні, образливі, що він не міг потрапити на фронт", — сказав Олександр Молохов.

Він наголосив, що не виключає, що "візьме гору здоровий глузд", у результаті чого військовій людині дадуть можливість діяти так, як він вважає за потрібне, а саме протидіяти Україні.

Зі слів адвоката, хоч би як склалася апеляція, також ще є касація, можливість отримати умовно-дострокове звільнення та попроситися на фронт. Крім цього, він впевнений, що в Гіркіна, як у політика, є політичне майбутнє і перспективи.

Арешт Гіркіна: що відомо

21 липня 2023 року Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) заарештували за "екстремізм". Він критикував ведення війни Міноборони РФ та президента Володимира Путіна.

25 січня 2024 року стало відомо про те, що Московський міський суд засудив терориста Гіркіна до чотирьох років колонії загального режиму у справі про публічні заклики до екстремізму. Натомість прокурор просив для Гіркіна чотири роки 11 місяців колонії загального режиму.

Нагадаємо, 7 грудня Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що переймається тим, що його можуть "прибрати" як керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.