Ятаган у спину Путіна від Ердогана: чи може Туреччина передати С-400 Україні, — Defense Express

Відмова від закупленої у РФ зброї стане суттєвим ударом по російсько-турецьким відносинам та підірве імідж Туреччини, як договороспроможного і надійного партнера, вважають аналітики.

Тема передачі Україні закуплених Туреччиною у Росії ППО С-400 в публічному просторі з’являлась ще в 2023 році, коли Анкара офіційно відмовила Пентагону у наданні цих систем Україні. Нещодавно вона знову активно почала обговорюватися. Заступниця держсекретаря США зазначила, що Штати погодяться на повернення Туреччини до програми винищувача F-35, якщо та віддасть С-400 ЗСУ. Чи можливий такий сценарій, пише Defense Express.

Як зазначають аналітики, проблематика передачі Україні турецьких С-400 перебуває не стільки у площині турецько-американських відносин, скільки у турецько-російських. Відмова від закупленої у РФ зброї стане суттєвим ударом по російсько-турецьким відносинам та підірве імідж Туреччини, як договороспроможного і надійного партнера.

"Теоретично, президент Туреччини міг би обговорити це питання з росіянами , однак, важко уявити умови, за яких би Путін погодився добровільно на черговий ятаган у спину від Ердогана, особливо перед виборами. Двостороння взаємодія Ердогана і Путіна — це завжди про обговорення складних питань та багатогодинні зустрічі, які, часто, на імідж та позиціювання Путіна впливають негативно", — пишуть аналітики.

В Defense Express вважають, що передача російської зброї Україні президентом Туреччини стала б неймовірним ударом по міжнародному і внутрішньому іміджу влади в Кремлі та особисто Путіна, а дискусії навколо С-400 і пропозиція американців є цікавим козирем для гри турків із росіянами.

"Передача Україні С-400 замість замовлених раніше F-35, якщо дивитись з точки зору росіян, не є нереалістичним сценарієм, а радше є потенційною і досить суттєвою загрозою для РФ у війні проти України. Більше того, на цьому етапі є декілька нових аргументів. В першу чергу, це успіхи Туреччини в розробці власних ЗРК середнього і великого радіуса HİSAR та SİPER. Придбання 4 дивізіонів С-400 у РФ було тимчасовим рішенням з метою закрити нестачу таких систем ППО в Туреччині", — пише Defense Express.

Також відомо, що наприкінці минулого року Туреччина запустила в серійне виробництво далекобійні ЗРК SİPER.

Якщо допустити, що Туреччина таки погодилась на американську пропозицію і знехтувала занепокоєннями росіян, то це було б досить непоганим посиленням можливостей української ППО. Краще мати ЗРК з обмеженим боєкомплектом, ніж не мати взагалі, особливо країні, яка кожного дня перебуває під постійними атаками ракет і БпЛА по військовій і цивільній інфраструктурі. Окрім того, навість після завершення зенітних ракет до С-400 можливо продовжити використання РЛС комплексу, які зайвими точно не будуть", — резюмували аналітики Defense Express.

Нагадаємо, що заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд нагадала, що між США і Туреччиною йшли перемовини про продаж Patriot, але поки вони тривали, Туреччина пішла в іншому напрямку — до РФ по ЗРК С-300 і С-400. За це на неї й було накладено санкції CAATSA.

Раніше президент США Джо Байден надіслав до Конгресу листа з проханням почати процес щодо продажу Туреччині літаків F-16. Конгресмени зі свого боку очікували, коли Анкара дасть зелене світло на вступ Швеції до НАТО.