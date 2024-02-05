Попри затримки постачання озброєння і брак боєприпасів, Україна продемонструвала значні успіхи на морі. Флот РФ втратив багато кораблів і Києву вдалося організувати зерновий коридор.

Становище на передовій президент України Володимир Зеленський описав як патове, що пов'язано з несвоєчасним постачання західних озброєнь. Про це він заявив в інтерв'ю італійському новинному порталу RaiNews.

У бесіді з журналістами він зазначив, що Україна протистоїть терористам — країні з однією з найбільших армій світу.

"Що стосується наземної війни, то тут патова ситуація, це факт. Були затримки з обладнанням, а затримки означають помилки", — уточнив він.

Військово-морські успіхи

Президент наголосив на нестачі боєприпасів і потребі в сучасних технічних засобах. Водночас військово-морські операції ЗСУ були досить успішними.

За його словами, флот РФ втратив багато кораблів, у Чорному морі Україні вдалося вибудувати зерновий коридор — ця прагматична частина операції, що вплинула на економіку, проведена успішно.

26% України окуповані

Президент також сказав, що ЗС РФ істотно не просуваються, оскільки ЗСУ вдалося зупинити наступ.

"Нам вдалося захистити нашу державу", — підбив підсумок Зеленський, додавши, що водночас близько 26% території все ще під російською окупацією.

"Сьогодні країна знає, що таке війна, на жаль, багато родин втратили близьких, є поранені та багато хто на фронті, але ми не самотні, нам вдалося об'єднати світових лідерів", — зазначив він.

За іншими даними, Україна зберегла контроль над 83% території. У червневому опитуванні Інституту ім. Р. Рейгана згадувалася саме ця цифра і те, що, за оцінками американської розвідки, війна значно підірвала військовий потенціал РФ.

Президент України також додав, що війна може прийти на територію Західної Європи.

"І коли вона прийде, ніхто не буде готовий, європейські армії не готові, це буде шок, де гарантія, що НАТО оперативно відреагує? Хто про це говорить? Ніхто", — відповів він на запитання про те, що в Італії та інших країнах Європи кажуть, що втомилися відправляти зброю Україні.

Нагадаємо, що аналітики з Defense Express пояснили, чому ракети Х-32, що впали, не завжди потрапляють у статистику збитих.

Також повідомлялося, що в інтерв'ю RaiNews Зеленський визнав, що думає про відставку Залужного. За його словами, потрібна зміна керівництва і не тільки військового.