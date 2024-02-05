Найкраща реклама західної зброї: А-50 та Іл-22 знищили вперше в історії, — Ігнат (відео)

За словами представника командування Повітряних сил, західні союзники аплодують після успішного знищення російської авіації. Збитий А-50, до всього іншого, став ще й репутаційною втратою для Кремля.

14 січня цього року Повітряні сили ЗСУ вперше у своїй історії знищили літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління. А-50 російських військ було підбито разом із повітряним командним пунктом Іл-22М, який його супроводжував, — і це найкраща реклама західної зброї. Про це заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в інтерв'ю Центру протидії дезінформації.

Відомості про збиті А-50 та Іл-22М11 з'явилися ввечері 14 січня. На борту А-50 перебували здебільшого молоді офіцери й полковник.

Юрій Ігнат — про збитий А-50 (з 28:25)

"Знищення А-50 ще й на додачу з Іл-22, який у зв'язці працює — це вперше в історії такий літак був знищений. Західний світ аплодує", — зазначив Ігнат, додавши, що подібні операції слугують найкращою рекламою закордонних озброєнь.

Знищення А-50, до всього іншого, стало і серйозним іміджевим ударом по режиму глави Кремля Володимира Путіна. Він назвав цей літак "жирною ціллю" і уточнив, що в Повітряних силах мріяли такий літак знищити.

"Ви не уявляєте, яка радість була серед тих, хто це зробив, яка радість була на командному пункті. Це справді надихає", — зазначив Ігнат.

Нагадаємо, що колишній командувач армією США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес пояснив, як ЗСУ збили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Також повідомлялося, що, за словами представника Повітряних сил Юрія Ігната, у російських соцмережах почали з'являтися некрологи пілотам. Офіцер нагадав, що у РФ є ще кілька одиниць А-50.