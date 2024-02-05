"Спартанці" Нацгвардії знищили танк Т-55: навіщо РФ кидає в бій старі машини (відео)

Танки часто застосовуються противником як імпровізовані САУ. Вони ведуть вогонь із закритих позицій, але при цьому стають жертвою українських FPV-дронів.

Українські бійці 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії за допомогою безпілотника FPV ефектно вразили танки Т-72 і Т-55 противника, які обстрілювали позиції Сил оборони. Кадри знищення ворожої техніки були опубліковані в соцмережах 4 лютого.

"Спартан" знищує техніку окупантів! Ворог намагався обстрілювати позиції українських військових із танків, але FPV-дрони бригади "Спартан" зруйнували їхні плани", — ідеться в повідомленні.

Коментуючи бойову роботу "спартанців", оглядачі Defence Express зазначили, що, судячи з усього, FPV-дрон уразив російський танк Т-55 з так званим "мангалом", який росіяни використовували саме для штурмових операцій.

Експерти нагадали, що ЗС РФ почали знімати зі зберігання старі танки Т-55/Т-54 ще на початку минулого року. При цьому противник використовує цю техніку не для лобових атак, а як імпровізовані самохідні артилерійські установки, які ведуть вогонь із закритих позицій. Така тактика цілком виправдана, оскільки подібні "штурмові гармати" для підтримки піхоти в цій ролі загалом досить ефективні.

Водночас противник використовує застарілі танки як машини-камікадзе. Їх завантажують вибухівкою, блокують педаль газу і направляють на українські позиції. Такі випадки вже були зафіксовані на передовій, проте ефективність такого рішення викликає сумніви, додали експерти.

Нагадаємо, за даними Forbes, 810-та гвардійська бригада морської піхоти ВМФ Росії, яка воює в Херсонській області, на початок повномасштабної війни мала Т-80БВМ. Однак після зазнаних втрат бригада почала отримувати застарілі танки Т-55.