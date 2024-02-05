Не лише Залужного: Зеленський може відправити у відставку начальника Генштабу Шапталу, — УП

Співрозмовники журналістів у команді очільника держави та військових колах зазначають, що Офіс президента розглядає можливість ротації керівництва Генерального штабу. Відставки можуть відбутися посеред тижня.

Президент України Володимир Зеленський обмірковує заміну не лише головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а й начальника Генштаба ЗСУ Сергія Шаптали. Про це пише "Українська правда" з посиланням на свої джерела, наближені до президента.

Як пише видання, декілька співрозмовників з команди президента, і у військових колах повідомляють, що в Офісі президента ведуться також консультації щодо зміни начальника Генерального штабу.

"З Генштабу ще піде Шаптала (генерал-майор Сергій Шаптала – ред.). Всі інші – невизначено. Всі ці події можуть відбутися в середині тижня", — кажуть джерела "Української правди".

В інтерв'ю італійському телеканалу Rai1 президент України заявив, що обмірковує заміну не лише генерала Залужного, а й очільників інших сфер, а не тільки військової.

На момент виходу публікації в Офісі президента інформацію про можливу відставку Сергія Шаптали ніяк не коментували..

Нагадаємо, що видання The Times стверджувало, що президент України Володимир Зеленський повідомив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному про його звільнення, але скасував своє рішення через тиск з боку вищого військового командування та міжнародних партнерів.

Після поширення чуток про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного дав коментар прессекретар президента України Сергій Никифоров. Він заявив, що Володимир Зеленський не ухвалював рішення про відставку генерала.