Росія збільшить військові витрати за рахунок боргу та податків, — британська розвідка

За даними аналітиків, відповідна політика уряду РФ, ймовірно, матиме негативний вплив на економіку в середньостроковій та довгостроковій перспективі через підтримку інфляційного тиску або стримування майбутнього економічного зростання.

Малоймовірно, що запланований цільовий показник доходів Російської Федерації на 2024 рік буде досягнутий, як закладено в бюджетному плані. Це може вимагати від уряду розгляду інших політичних заходів для забезпечення фінансування запланованих витрат. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 5 лютого.

За даними аналітиків, уряд противника має "амбітні плани" збільшити видатки на 26% у 2024 році. Це базується на оптимістичних прогнозах зростання доходів на 22%, причому очікується, що доходи від нафти та газу зростуть майже на 25%.

Як зазначають у звіті британської розвідки, ймовірно, російському уряду доведеться зменшити свої внески до Фонду національного добробуту, проте вдатися до збільшення внутрішніх податків та боргу для фінансування планованих витрат.

"Ця політика майже напевно матиме негативний вплив на економіку в середньостроковій та довгостроковій перспективі через підтримку інфляційного тиску або стримування майбутнього економічного зростання", — йдеться у повідомленні.

Як наголошують аналітики, відповідний Фонд національного добробуту, хоч і створений для довгострокового економічного розвитку російського народу, все частіше використовується для фінансування вторгнень в Україну, а вартість його активів впала на 10% у 2023 році.

Нагадаємо, раніше у звіті Міноборони Британії повідомляли, що одна із ключових проблем російської армії полягає в корупції, що значно підриває її ефективність.