"Екзамен" не пройшов: у ДПСУ показали удар по позиції оператора антидронової рушниці РФ (відео)

У відомстві розповіли, що атаку здійснили прикордонники-аеророзвідники на Запорізькому напрямку.

Українські прикордонники-аеророзвідники знищили позицію оператора антидронової рушниці Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України 5 лютого.

У відомстві показали відео, на якому БПЛА атакує позицію російських окупантів.

Російський оператор антидронової рушниці зробив спробу прицілитися, однак побачивши дрон, що наближається, поспішив сховатися.

Повідомляється, що кадри знято на Запорізькому напрямку.

"Окупант-антидронщик "екзамен" на профпридатність не пройшов", — зазначили в ДПСУ.

Удар по російській позиції

Нагадаємо, 5 лютого командир екіпажу дронів "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" Національної гвардії України розповів, як український бойовий робот, керований з повітря, знищив позиції росіян. За його словами, такого в історії військової справи ще не було.

Раніше, 24 січня, ЗМІ повідомили, що українські військові за допомогою важкого наземного безпілотника знищили міст на Донецькому напрямку, яким їздила техніка окупантів.