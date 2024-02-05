Мобілізація в Україні: кого з чоловіків можуть призвати й відправити служити в лютому

Генерал-майор Віктор Ніколюк пояснив, що наразі в ЗСУ "найпотрібніші фахівці" — це піхота. Також він запевнив, що кожна мобілізована особа обов’язково проходить базову загальновійськову підготовку.

В Україні тривають загальна мобілізація та воєнний стан, чоловіки віком від 18 до 60-ти вважаються військовозобов'язаними, мають перебувати на військовому обліку, і будь-кого з них можуть мобілізувати. Мобілізацію жінок наразі не проводять. Про це розповів начальник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в інтервʼю для NV.

Фітьо нагадав, що мобілізацію проводять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. За його словами, керівники ТЦК уповноважують осіб, передбачених законодавством, проводити оповіщення серед чоловіків. Відповідні оповіщення проводиться через вручення повістки, яку не можна ні оскаржити в суді, ні відмовитися від неї.

Підполковник пояснив, що українці, які отримали повістки й добровільно за ними прийшли, звіряють дані, перевіряють наявність відстрочки та придатність до служби на військово-лікарській комісії.

"Військовозобов'язані громадяни після отримання повістки, якщо вони з’явилися в ТЦК особисто, проходять медичний огляд і оновлюють свої військово-облікові дані. Якщо в них немає причин, передбачених законодавством для отримання відстрочки від мобілізації, їх скеровують у навчальний центр, де вони проходять навчання від одного місяця та, відповідно, вже потім скеровуються до своїх військових частин", ― пояснив Фітьо.

Також, як уточнив начальник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ, вручати повістки про уточнення даних і проходження ВЛК можуть уповноважені співробітники ТЦК, керівники на роботі, домовласники та керівники ОСББ і представники органів місцевого самоуправління. Особи, які не мають права на відстрочку та визнані придатними до служби, можуть отримати мобілізаційне розпорядження.

Як відбувається вручення повістки

У виданні зазначають, що порядок вручення повісток не прописаний в українському законодавстві, однак визначено, що її мають вручити особисто під підпис військовозобов'язаному, вона має містити штамп і підпис керівника ТЦК. Це підтверджує рішення Верховного Суду в справі № 759/5435/16-к від 28 січня 2020 року.

Зокрема, форму та реквізити для заповнення повістки, а також правила щодо вручення повістки адресно та на роботі закріпила постанова КМУ №1487.

Тож повістка повинна містити такі реквізити й бути заповненою до вручення військовозобов'язаному:

прізвище, ім'я та по-батькові військовозобов'язаного;

номер повістки;

дата народження військовозобов'язаного;

адреса військовозобов'язаного;

номер і дата розпорядження щодо вручення повістки;

дата, час і адреса місця, куди треба з’явитися;

уточнення щодо документів чи речей, які варто мати із собою;

назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім'я та по батькові керівника ТЦК;

дата вручення повістки.

Куди можуть відправити служити після мобілізації в лютому

Як пояснив "Радіо Свободі" командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк, нині в ЗСУ найбільше потрібні чоловіки для служби в піхоті.

"Найпотрібніші фахівці — це, звичайно, піхота. Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, та піхота заходить на ворожі позиції, відбиває ворога", ― зазначив він.

За словами генерал-майора, зі врахуванням віку мобілізованих і стану здоров’я під час навчання після вручення мобілізаційного розпорядження, повернули фізичну підготовку для них у навчальних центрах і вищих військових навчальних закладах.

"Щоб за ті декілька місяців людина звикла до навантажень, необхідно, щоб за нею хтось дивився, контролював її. Є відповідні фахівці, ми знову проводимо з ними зборові заходи, ми їх навчаємо та враховуємо це", ― пояснив він.

Скільки триває навчання та кого можуть відправити на фронт у лютому

Ніколюк зауважив, що існує відповідне рішення президента України Володимира Зеленського та верховного головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. У цьому документі вказано, що кожна мобілізована особа, яка вступає до ЗСУ, повинна пройти базову загальновійськову підготовку.

"Це рішення виконується беззастережно. Є відповідні програми. Звичайно, раніше це були програми підготовки протягом декількох місяців. Станом на сьогодні програми підготовки дещо зменшені, внесено корективи, виходячи з практичної складової, наголос стоїть саме на практичній складовій", ― ідеться в повідомленні.

За його словами, проводять і фахову підготовку особового складу, виходячи з тієї військово-облікової спеціальності, на яку йде військовослужбовець.

Підготовка триває також у військових частинах і операційно-тактичних групах протягом наступних 2-3 тижнів або місяця, безпосередньо перед виконанням бойових завдань.

"Враховуючи те, що терміни були скорочені, але обсяги не зменшені, тому була врахована саме практична складова. Нами було внесено акцент на вправи з вогневої підготовки, вправи стрільб в обмеженому просторі, психологічні вправи, які дають можливість готувати військовослужбовця до ведення стрілецького бою. І решта психологічних вправ, які дають йому можливість діяти в обмеженому просторі, в окопі, у бліндажі, і, відповідно, стресостійкість до вибухів, обстрілів тощо", ― зазначає Ніколюк.

Хто підлягає мобілізації з 1 лютого

Як зазначають журналісти NV, допоки в Раді не подали новий законопроєкт про мобілізацію від уряду, і він не був ухвалений і підписаний Зеленським, порядок мобілізації, категорії чоловіків, які підлягають призову й оповіщення залишаються незмінні. Зокрема, ідеться про мобілізацію:

За віком і досвідом:

від 18 до 60 років ― якщо є досвід військової служби;

від 27 до 60 років ― якщо немає досвіду служби.

За станом здоров’я:

придатні в мирний і воєнний час за постановою ВЛК;

непридатні в мирний час, обмежено придатні у воєнний час за постановою ВЛК;

обмежено придатні в мирний час, придатні у воєнний час за постановою ВЛК.

За перебуванням на військовому обліку:

зняті з військового обліку, якщо минула підстава для цього, ― після взяття на облік підлягають мобілізації;

виключені з військового обліку, які не засуджені за тяжкий або особливо тяжкий злочин після добровільного проходження ВЛК й отримання від неї постанови про обмежену придатність, ― підлягають мобілізації.

За наявністю відстрочки:

не мають права на відстрочку;

не підлягають мобілізації, але можуть бути мобілізовані за власною добровільною згодою та проходити службу відповідно до закону.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради новий законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Головна новація оновленого законопроєкту — накладення обмежень на ухилянтів через суд. Тепер ТЦК має звернутися до суду, який може накласти на військовозобов'язаного обмеження.