Б'ють у "молоко": у Повітряних силах ЗСУ розповіли, як летять російські "Кинджали" (відео)

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив: ракети "Кинджал" не відзначаються точністю, але через це несуть, ймовірно, ще більшу загрозу.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські окупанти останнім часом запускають по Україні не такі вже й точні ракети "Кинджал". Про це він розповів у подкасті "Поговоримо" спільного проєкту Центру протидії дезінформації та VoxCheck.

"Кинджали останнім часом б'ють в "молоко", тому можуть прилетіти будь-куди", — підкреслив Ігнат.

Він пояснив, що українські військові бачать, як ці ракети летять в "молоко", тобто куди завгодно, але не в ціль.

"Наприклад, якщо росіяни б'ють по якомусь оборонному підприємству, військовому об'єкту чи іншому об'єкту критичної інфраструктури, то це не означає, що "Кинджал" не влучить в сусідній будинок", — закцентував увагу речник ПС.

Проте він зауважив: це не означає, що "Кинджали" не становлять загрози. Ймовірніше — навпаки. Тож Ігнат закликав українців бути пильними й не ігнорувати тривогу, особливо, якщо ворог застосовує "балістику".

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І додав, що наразі у запасі РФ близько 900 ракет, а в місяць вона виготовляє 100 далекобійних ракет для того, щоб обстрілювати українські мирні міста.

"Росія налагодила виробництво та виготовляє дедалі більше "шахедів" і ракет. Також отримує їх від партнерів, зокрема Північної Кореї та Ірану", — відзначив Ігнат.

Речник Повітряних сил розповів, що під час масованого ракетного удару Росія запустила по Україні шість аеробалістичних ракет "Кинджал". Щонайменше три з них не досягли своїх цілей, бо "стають дедалі гіршими за якістю".

Ракета "Кинджал" — що відомо

Х-47М "Кинджал" — це гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс, за зовнішнім виглядом схожий на балістичний ОТРК "Іскандер". Загалом має можливість нести ядерний заряд.

Ракету, ймовірно, створено на базі 9К720 "Іскандер-М". Її часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки, попри те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ані гіперзвуковим глайдером, ані гіперзвуковою крилатою ракетою.

Фото: З відкритих джерел

Носієм ракет "Кинджал" є надзвуковий винищувач МіГ-31К, хоча далеко не кожний МіГ-31 має можливість запуску цієї ракети.

Фокус писав: серйозна проблема від ворожої авіації полягає в тому, що якщо будуть запущені ракети, то від оголошення повітряної тривоги до ймовірного "прильоту" може минути лише кілька хвилин. Тому зліт літака МіГ-31К продовжує залишатися серйозною загрозою.