"Смішна історія". Як українські дрони знищили 21 одиницю російської техніки за один рейд (фото)

За словами аналітиків, нещодавній наступ вартував російським військам дев'яти танків, десяти бойових машин, 23 загиблих і 46 поранених.

У районі Авдіївки українські бригади завдають втрат російським військам буквально на кожному метрі. За статистикою, у перші 700 днів повномасштабної війни росіяни в середньому щодня втрачали по 19 танків, бойових машин та іншої важкої техніки. Про це пише Forbes.

Минулої неділі OSINT-аналітик Ендрю Перпетуа підрахував 54 втрати протягом дня.

Це не просто цифри: кожен підбитий російський танк або бронемашина — підсумок підготовки, планування, рішучих дій і ризику з боку Сил оборони України.

Український пілот дронів, відомий у соцмережах під псевдо Kriegsforscher, докладно розповів про грудневу перестрілку, яка закінчилася тим, що російські війська, можливо, із 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади або суміжного підрозділу просунулися не більш ніж на 350 метрів до околиці Авдіївки з боку Водяного.

За інформацією Kriegsforscher, наступ вартував російським військам дев'яти танків, десяти бойових машин, 23 загиблих і 46 поранених.

Танки РФ у районі Авдіївки

Характерним для всієї катастрофічної атаки ЗС РФ стало лобове зіткнення двох танків. "Телефонуйте 911, у нас танкова аварія", — пожартував аналітик.

Танки РФ у районі Авдіївки

Російська штурмова група була в змішаному складі: нова, стара та ще старіша техніка:

танки Т-62М 60-х років випуску, модернізовані у 80-х і згодом у 2022-му;

газотурбінні Т-80БВ 80-х років;

нові Т-72Б3М;

60-річні БМП-1;

40-річні БМП-2 та броньовані тягачі МТ-ЛБ 60-70-х років;

і на додачу рідкісна інженерна машина БАТ-2.

Вік техніки не мав значення — українці завдавали ударів по штурмовій групі звичним способом: дронами й артилерією — ліквідовували екіпажі та змушували тих, хто вижив, кидати машини.

Танки РФ у районі Авдіївки

Транспорт без екіпажів згодом добивався дронами. Російські радіоглушники, якщо вони й були, дронам не заважали.

За словами аналітика, украй важливо добивати бронетехніку, що залишилася, — інакше військовослужбовці можуть повернутися на поле бою та відбуксирувати пошкоджений транспорт. Так сталося з одним із танків Т-62, які українці підбили в грудні.

Один тягач МТ-ЛБ вибухнув, як петарда, мабуть, від артилерійського снаряда. Після нього залишилася тільки воронка. "Потім сталася смішна історія", — написав аналітик.

"Російська БМП-2 їхала, і водій чомусь не помітив воронку, — можете бачити, що сталося. БМП в неї перекинулася. Вони намагалися евакуювати БМП, але далеко піти не вдалося", — зазначив він.

Нагадаємо, що Білорусь перекинула ешелон із бойовою технікою біля кордону з Україною. У складі ешелону нарахували п'ять БМП-2, МТ-ЛБ та вантажний вагон.

Також повідомлялося, що в Кремлі можуть приховувати від Путіна правду про військові прорахунки російських військ. Неугодних генералів, за повідомленнями "військкорів", відправляють до Сирії.