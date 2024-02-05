Знищуються швидше, ніж виготовляєть: РФ може залишитись без БМП за 6 місяців, – Forbes

Окупанти зараз втрачають бронетехніки більше, ніж будь-коли за час повномасштабної війни. Такими темпами навіть величезні радянські запаси вичерпаються, пишуть журналісти.

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Російська армія втрачає більше техніки, ніж виготовляє її оборонна сфера. В середньому втрачається понад 40 одиниць бронетехніки за добу. Про це повідомляє Forbes.

За 705 днів повномасштабної війни російська армія втрачала в середньому 19 танків, бойових машин, гаубиць та іншого важкого озброєння. В минулу суботу ЗС РФ втратили одразу 70 машин пошкоджених та знищених. Серед втраченої техніки є 16 танків і одразу 29 БМП та БТРів. Україна в той самий день втратила 30 одиниць техніки, в основному вантажівки, 2 танки і 1 БТР.

Автор задається запитанням, чи є такий рівень втрат бронетехніки для РФ стійким. І він вважає, що ні, бо виробництво техніки продовжує відставати від рівня втрат. Зараз більша частина техніки у складі ЗС РФ відновлюється із запасів, які не є безкінечними. Аналітик HighMarser в Х проаналізував супутникові зображення, щоб відстежити запаси техніки на складах. Він дійшов до висновку, що Кремль вже відновив 1081 БМП з 4811 одиниць, які перебувають на зберіганні. Проте з 3730 одиниць БМП принаймні 765 виглядали такими, що їх неможливо відремонтувати.

За темпів втрат, які були у 2022-2023 роках, а це по 80 БМП на місяць й виробництві 30-40 БМП на місяць Кремль ризикує залишитись без БМП вже за 2 роки. Але зараз втрати в техніці такі, що ЗС РФ втрачають стільки техніки, як ніколи раніше. Темп втрат бойових машин піхоти складає близько 400 БМП на місяць. Відтак бронетехніки залишиться на 6 місяців.

Українські військові, як пишуть у виданні, попри всі складнощі з отриманням західної допомоги, не просто тримаються, а перемагають у війні на виснаження.

Нагадаємо, 4 лютого ЗМІ писали, що РФ стягнула 500 танків і 600 БМП для наступу на Купʼянськ. Їхня мета полягає в тому, щоб вийти на річку Оскіл.

2 лютого в ЗСУ повідомили, що ЗС РФ не вдалося захопити село Табаївка в Харківській області.