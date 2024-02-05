На Херсонщині заборонили іноземним волонтерам в'їзд до низки громад: у чому причина

В ОВА повідомили, що представники іноземних і міжнародних організацій більше не зможуть потрапити в деякі населені пункти без узгодження з владою і військовим командуванням.

У Херсонській області заборонили в'їзд представників іноземних відомств і організацій у громади, які регулярно зазнають обстрілів Збройних сил Російської Федерації. Це рішення ухвалили після загибелі двох французьких волонтерів у Берисполі, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Повідомляється, що представників іноземних консульських установ та міжнародних організацій не пускатимуть до низки населених пунктів без узгодження з обласною військовою адміністрацією та військовим командуванням. Рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області.

Нововведення стосується таких населених пунктів: Кизомис, Велетенське, Берегове, Бурштинове, Дніпровське, Білозерка, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівка, Придніпровське, Садове, Микільське, Понятівка, Токарівка, Новотяжинка, Іванівка, Тяжинка, Львівське, Вільхівське, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам'янка, Козацьке, Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Червоний Маяк, Новокаїни, Республіканець, Мілове, Качкарівка, Саблуківка, Дудчани, Гаврилівка, Михайлівка, Золота Балка та Осокорівка.

За словами заступника голови Ради оборони Херсонської області Дмитра Бутрія, у воєнний час ніхто не може гарантувати безпеку, проте необхідно "чітко фіксувати перебування людей у місцях активних бойових дій".

"На жаль, днями через ворожий удар по Бериславу загинули двоє громадян Франції, волонтерів організації HEKS EPER. Троє їхніх співгромадян та українець — поранені", — зазначив Бутрій.

Нагадаємо, 5 лютого, Міністерство закордонних справ Франції викликало посла Росії Олексія Мєшкова у зв'язку із загибеллю французьких громадян у Херсонській області, а також кампаніями з дезінформації, спрямованими проти Парижа.

Раніше, 2 лютого, президент Франції Емануель Макрон засудив удар по Бериславу в Херсонській області, унаслідок якого загинули волонтери, назвавши його "боягузливим і обурливим актом". Політик також висловив солідарність з усіма волонтерами, які допомагають людям.