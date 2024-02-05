Велике перезавантаження: разом із Залужним може піти прем'єр Денис Шмигаль, — політолог (відео)

За словами політолога, президент Володимир Зеленський має продемонструвати суттєву заміну членів команди — "не тільки тих, хто начебто проти нього, а й тих, кому він довіряє". Тобто він загалом перезавантажує владу, вважає Давидюк.

В інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1 президент України Володимир Зеленський прокоментував можливі кадрові зміни в команді, заявивши, що Україні потрібна комплексна зміна керівництва, і не тільки військового. Це в ефірі Radio NV прокоментував політолог Микола Давидюк.

Як підкреслив експерт, зміни в керівництві країни можуть стосуватися спецслужб, МВС і навіть Кабінету Міністрів. Цілком імовірно, що кандидатом на звільнення може стати і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. І пояснив можливість ухвалення такого рішення тим, що президенту потрібне велике кадрове перезавантаження, яке допоможе завершити кризу і вийти з неї.

"Усе так (із прем'єром. — Ред.). Але Зеленському треба знайти певний управлінський баланс. Люди ставлять запитання: "Чому ти звільняєш Залужного, до нього ж немає питань, нормально працює, є результат". І (президент. — Ред.) має ще когось почати міняти, щоб це показати як велике перезавантаження", — висловлює припущення Давидюк.

І додає, що Зеленський має продемонструвати суттєву заміну членів команди — "не тільки тих, хто начебто проти нього, а й тих, кому він довіряє". Тобто він загалом перезавантажує владу, вважає Давидюк.

"Тоді простіше буде західним партнерам і українському народові пояснити, чому ці речі відбуваються", — підкреслює політолог, зауважуючи, що саме це якраз і може бути причиною звільнення Шмигаля.

Крім того, Давидюк підкреслює, що Шмигаль був несуб'єктним і занадто прозорим — пропускав негатив у бік президента.

"Завжди у президентів прем'єр-міністр, з одного боку, був плюсом, тому що він на собі акумулював частину негативу, був громовідводом. З іншого боку, прем'єр-міністр виростав і починав бути конкурентом. Денис Анатолійович дуже вправно чотири роки справлявся з другою задачею, але ось перша у нього не виходила ніяк через його безсуб'єктність", — прокоментував прем'єрство Шмигаля експерт.

Водночас Давидюк нагадує, що західні союзники України постійно твердять Зеленському про корупцію в країні, про те, що настав час багато чого змінювати, про безсуб'єктність і непрофесіоналізм.

"Давайте на нові гроші — новий уряд", — припускає політолог висловлювання Заходу і зауважує, що, найімовірніше, у союзників є і кандидатура.

Він заявив, що і в нього є інформація про кандидатуру, однак поки що її не можна розголошувати.

"Це буде інсайд інсайдів. Усі будуть у шоці. Я не буду говорити поки що, інформацію треба верифікувати — хоча б із кількох джерел. Але з того, що в мене є, це будуть топові заголовки", — підсумовує Давидюк.

Нагадаємо, що до Верховної Ради надійшла заява Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України.