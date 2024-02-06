Зруйновано готель, є постраждалі: ЗС РФ завдали удару по Харківській області (карта)

У Харківській ОВА повідомили, що внаслідок удару ЗС РФ по населеному пункту сильно постраждала будівля триповерхового готелю. Крім того, з-під завалів витягли двох жінок і чоловіка.

Російські окупанти завдали удару по Золочеву Богодухівського району Харківської області. Про це повідомив голова Обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у себе в Telegram.

За його словами, внаслідок удару ЗС РФ по населеному пункту сильно постраждала будівля триповерхового готелю. Крім того, з-під завалів витягли двох жінок і чоловіка.

"Зруйновано триповерховий готель. Попередньо під завалами перебуває людина, врятовано троє людей: 2 жінки та чоловік. Також є пожежа фасаду магазину. Ліквідація наслідків ударів триває", — повідомив він.

Золочів на карті Фото: Скриншот

Зазначимо, що раніше в Харківській, Полтавській і Сумській областях оголошували повітряну тривогу.

А місцевий Telegram-канал "Харьков Life" повідомив про вибухи в області та пуски ракет із Бєлгородської області Росії.

Нагадаємо, що у Повітряних силах ЗСУ розповіли, як летять російські "Кинджали". Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив: ракети "Кинджал" не вирізняються точністю, але через це несуть, імовірно, ще більшу загрозу.

Крім того, Ігнат розповів, як зйомка роботи ППО допомагає РФ. За його словами, всі відеоролики з роботою української ППО, які знімають Повітряні сили ЗСУ, перед публікацією ретельно перевіряються, а Україна повинна показувати західним партнерам, як ефективно працює надана ними зброя